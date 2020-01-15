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Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu

Kırşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tek kadın halk ozanı Ayşe Tekin, eğitim almadan saz çalmayı öğrenip şiirlerine beste yaptığını söyledi.
 15 Ocak 2020 20:41
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Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu

Kırşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tek kadın halk ozanı Ayşe Tekin, eğitim almadan saz çalmayı öğrenip şiirlerine beste yaptığını söyledi.

Şiir yazmaya başladıktan sonra şiirlerini beste haline getirdiğini anlatan Ayşe Tekin, "Günler, aylar ve yıllar boyunca şiirlerim üzerinde beste yapmaya çalıştım. Saz sevdamı ise hiç kaybetmedim. Eşim saz çalardı. Eşim işe gittikten sonra ben sazımı elime alıp çalıyordum. Eşim saz çalarken de onu hep izliyordum. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz' notaları öğrenemeyişim ise sanırım aşk ile çalmamdan kaynaklı" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürünün desteklediği Ayşe Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Kırşehir'de ilk kadın halk ozanı olmasının yolunu açan süreci ise İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, şöyle anlattı:

"Ayşe hanım emekli öğretmen kendi gayretleri ile şiir yazan ve bağlama çalmayı öğrenen ve sonrasında da şiirlerini besteleyen bir kardeşimiz. Kendisi ile sekiz yıldır uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şölenini ve Aşık Said anma etkinlikleri organizasyonlarında yer alıyoruz. Şair ve Yazarlar Derneğimizin de üyesi, Bakanlığımızın halk ozanları belirlenmesi yönünde açılan taleplere başvurmasını istedik. Bakanlığımız; şairlere, halk ozanlarına, zakirlere ve zanaatkarlara belge veriyor. Ayşe hanım da gerekli prosedürleri tamamlayarak Bakanlığımıza gönderdi ve geçtiğimiz Kasım ayında mülakata çağrıldı ve kazandı.

Ayşe hanımın özelliği ise 2019 yılında Kırşehir UNESCO tarafından müzik şehri olarak tescillendi. Sonrasında ise Ayşe hanımda Kırşehir'de ilk defa bir kadın olarak halk ozanı unvanını aldı."

Emekli öğretmen Ayşe Tekin'in bestelenmiş 50'nin üzerinde şiirinin yanı sıra tescillenmiş 200 üzerinde şiiri bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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