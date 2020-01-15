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Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı

Diyarbakır'da köy okullarında eğitim veren öğretmenler sosyal medya üzerinden tatlıcı Sıtkı Usta'ya ulaşarak, çocuklara tatlı ikramında bulunmaları yönünde mesaj gönderdi. Mesajı alan Sıtkı Usta ailesi, karne öncesi 57 okulda öğrencilere 1 buçuk ton tatlı dağıtarak öğrencilerin yarı yıl tatiline mutlu girmelerini sağladı.
 15 Ocak 2020 20:46
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Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı

Diyarbakır'da köy okullarında eğitim veren öğretmenler sosyal medya üzerinden tatlıcı Sıtkı Usta'ya ulaşarak, çocuklara tatlı ikramında bulunmaları yönünde mesaj gönderdi. Mesajı alan Sıtkı Usta ailesi, karne öncesi 57 okulda öğrencilere 1 buçuk ton tatlı dağıtarak öğrencilerin yarı yıl tatiline mutlu girmelerini sağladı.

Köy okulunda görevli olan öğretmenler daha önce sosyal medya üzerinden tatlıcı Sıtkı Usta'ya ulaşarak, öğrencilerine tatlı ikram etmesini talep etti. Mesajı alan Sıtkı Usta ailesi, Eğil ilçesi Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulunda öğrencilere tatlı ikramında bulundu. Bu ikramdan sonra tatlıcı Sıtkı Usta işletmecileri Mehmet Altunbay ve kardeşi Ömer Altunbay, kolları sıvayarak Kocaköy ilçesi kırsal mahallerinde bulunan 15 Temmuz, Şaklat, Ambar, Eyüpler, Çakmaklı ve Bozyer ilkokulları başta olmak üzere toplam 57 köy okulunda 7 binden fazla öğrenciye ulaştı. Öğrencilere toplam 1 buçuk ton tatlı ikram eden Sıtkı Usta ailesi, öğrencilerin ara tatile mutlu girmesini sağladı.

"Hedefimiz 10 binden fazla öğrenciye ulaşmak"

Sıtkı Usta işletmecilerinden Ömer Altunbay, bir öğretmenin öğrencilerine tatlı ikram edilmesi için kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını, bundan sonra da etkinliği sürdürdüklerini söyledi. Altunbay, "Şimdiye kadar gittiğimiz 57 okul, 7 binden fazla öğrenci var yetişebildiğimiz. Bundan sonraki hedefimizde 10 binin üzerine çıkmak. 1 buçuk tonun üzerinde kadayıf dağıttık. Aslında karne tatlısı diyelim. Her gittiğimiz yere ayrı bir aşkla, ayrı bir şevkle gidiyoruz. Kendimi bildim bileli bu mesleği yapıyorum, hep keyif aldığımı düşünüyordum ama çocuklarla buluşana kadar. Çocuklarla buluştuktan sonra gerçekten keyif almaya başladım. Onlardan aldığım pozitif enerjiyle güzel duygularla hayata yeni başlamış gibiyim" dedi.

Kocaköy ilçesi Bozyer İlkokulu okul öncesi öğretmeni Selen Göktürker, bugün çocuklara tatlı ikramında bulundular, çocukların her şeye ulaşma imkanı olmadığını ifade etti. Göktürker, "Ama bu fırsatlar dahilinde geldikleri için teşekkür ederim. Çocuklarımız her anlamda çok mutlu oldular. Dönemi böyle tatlı yiyip, tatlı bitirdik. Yani karne hediyesi gibi oldu. Çok teşekkür ederiz her anlamda" diye konuştu.

Karne öncesi hediye

Bozyer İlkokulu öğrencisi İlayda Yiğit de kendilerine bu sürprizi yapan ağabeylerine çok teşekkür ettiğini, karne öncesi çok güzel bir sürpriz olduğunu, herkese çok teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

Eyüpler İlkokulu öğrencisi Aynur Tutan ise önce eğlendiklerini ardından da tatlılarını yediklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Çakmaklı İlkokulu öğrencisi Umut Enes Akdemir, kendilerine karne öncesi çok güzel bir sürpriz yapıldığını söyledi. Akdemir, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum. Herkese çok teşekkür ederim. Tüm çocuklara böyle sürprizler yapsınlar" şeklinde konuştu.

Sıtkı Usta ailesi, köy okullarında yapılan tatlı ikramlarından sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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