Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|15 Ocak 2020 21:21
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Dönmez, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi ve @AACanli) anlık takip edilebilecek.
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