CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek
|15 Ocak 2020 21:56
|Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.
CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimin Türkiye'nin yarayan konusu olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüm önerileri için, eğitim çalıştayı düzenleyeceklerini kaydeden Kaya, "Çalıştayı, Cumartesi günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'nin temel sorunlarından biri eğitim gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu amaçla hiçbir ayrım yapmadan çalıştay gruplarımıza katkı sunmaları için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin parti ayrımı yapmadan tamamını, eğitim sendikalarını, üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri bölümündeki değerli hocalarımızı isim isim çalıştayımıza davet ettik" dedi.
Kaya, çalıştayın açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki
15 Ocak 2020 22:41
|Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması
15 Ocak 2020 22:26
|MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu
15 Ocak 2020 22:21
|Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı
15 Ocak 2020 22:16
|'Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım'
15 Ocak 2020 22:03
|Konya, kendi ekosistemini 'şehir coin' ile kuracak
15 Ocak 2020 22:01
|Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
15 Ocak 2020 21:21
|Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki
15 Ocak 2020 21:11
|Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi
15 Ocak 2020 21:01
|Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti
15 Ocak 2020 20:56