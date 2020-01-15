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CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.
 15 Ocak 2020 21:56
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CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimin Türkiye'nin yarayan konusu olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüm önerileri için, eğitim çalıştayı düzenleyeceklerini kaydeden Kaya, "Çalıştayı, Cumartesi günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'nin temel sorunlarından biri eğitim gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu amaçla hiçbir ayrım yapmadan çalıştay gruplarımıza katkı sunmaları için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin parti ayrımı yapmadan tamamını, eğitim sendikalarını, üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri bölümündeki değerli hocalarımızı isim isim çalıştayımıza davet ettik" dedi.

Kaya, çalıştayın açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını kaydetti.
DHA
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