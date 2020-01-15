Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
|15 Ocak 2020 22:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.
Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.
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