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Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı

15 Temmuz darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz salı günü tahliye edilen eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.
 15 Ocak 2020 23:11
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Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp, beraat ve tahliyesine hükmetmişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, isnat edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, dün sanık hakkındaki hükmü kaldırıp, beraat ve tahliye kararı vermişti.
Anadolu Ajansı
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