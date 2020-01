Karnedeki notlar başarı göstergesi değil

Canada Schools Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Yelda Özdemir, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının cuma günü tamamlanacak olması dolayısıyla öğrencilerin karne heyecanına ilişkin yaptığı açıklamada, karnenin öğrencinin derslerle ilgili not durumunu ve devamsızlık bilgilerini içeren bir belge olduğunu anımsattı. Özdemir, karne notlarının, referans alınarak çocuklara asla başarılı veya başarısız şeklinde etiketlemeler yapılmaması gerektiğini, karnede yer alan notların başarının veya başarısızlığın göstergesi olmadığını belirtti.

MOTİVASYON KAYBINA NEDEN OLUR

Çocukların her alanda başarılı olmasını beklemenin doğru olmadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: "Her insanın özel ilgi ve yetenek alanları vardır ve zekasını kullanma biçimi kendine özgüdür. Çocukların ilgi ve yeteneklerine göre farklı alanlardaki başarılarını keşfetmek, buna uygun yönlendirmeler yapmak, desteklemek ve tek başarısının karne notları olmadığına inandırmak onların özgüvenini destekleme konusunda önem taşır. Düşük karne notlarının birden farklı nedeni olabilir. Ebeveynler, çocuğa tepki göstermek yerine notlardaki düşüklüğün sebebini araştırmalı ve gelecek dönemler için konuyla ilgili ne gibi önlemler alınacağı konusunda çocukla birlikte karar vermelidir. Not düşüklüğü öğrencinin dikkat ve uyum sorunları nedeniyle olabileceği gibi aile, okul veya öğretmen ile ilgili de olabilir. Evde ve okulda sergilenen aşırı mükemmeliyetçi ve eleştirel tutumlar çocuklarda motivasyon kaybına sebep olabilir."