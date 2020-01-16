1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi

Halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen Naim:Cep Herkülü'nün gösteriminin durdurulması için dava açtı.
 16 Ocak 2020 08:56
Yazdır
Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi

Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

Yapımcı Mustafa Uslu tarafından hayata geçirilen, iki yıl önce hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi.

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun ilk dava dilekçelerinde "Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş.

Naim Süleymanoğlu'nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz" denildi.

İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını iddia etti. Avukat Demir, "Naim Süleymanoğlu'nun hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine kızlarının izni yoktur. Film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz" diyerek dava açtı. Dava dilekçesine gösterimin durdurulması da eklendi. Günaydın'dan Ami Oktay'ın haberine göre; mahkeme, iki kız kardeşin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki taleplerini, delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

22 Kasım 2019'da vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Box Office verilerine göre bugüne kadan 1 milyon 808 bin 698 kişi tarafından izlendi ve 30.903.214,00 TL hasılat elde etti.


Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film oluyor

'Naim' filminin yeni fragmanı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı
16 Ocak 2020 10:34		 Abdullah Amca'nın tabure zaferi
16 Ocak 2020 08:23
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
16 Ocak 2020 06:30		 Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
15 Ocak 2020 22:36
Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
15 Ocak 2020 22:31		 Hasan'dan üzen haber!
15 Ocak 2020 21:31
Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
15 Ocak 2020 20:41		 Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu
15 Ocak 2020 20:02
Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı
15 Ocak 2020 19:59		 Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor
15 Ocak 2020 19:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:34 - İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı10:32 - İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı10:25 - Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!10:19 - Açıköğretim Fakültesi final sonuçlarını erken açıklayacak10:13 - İddia: İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti10:13 - Borsa, güne yükselişle başladı10:12 - AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu10:11 - Burdur'da 'gaybubet evinde' yakalanan şüpheli tutuklandı10:05 - Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı nakil kurasında kimlerin başvurusu kabul edilmez09:59 - Özel Harekat Polisi'nin Gazilik Unvanı elinden alındı
09:58 - 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu09:49 - Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi09:43 - Emniyette, Hava Polisliği için başvurular alınmaya başladı09:42 - Avrupa Haber Ajansları Birliği AA'ya operasyon yapan Mısır'ı kınadı09:39 - Yarıyıl tatili yarın başlayacak09:33 - 795 kolluk görevlisinin katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu başladı09:32 - Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı09:23 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Bütün okullara mobil takip geliyor
Mahkeme sabıkalı meczubu FETÖ tanığı yaptı
Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
Nina simone 2
ulus baker 2
40'a merdiven dayamak 2
tüik mucizesi 3
ali tezel'in gözaltına alınması 1
haydi çocuklar camiye 1
meteliğe kurşun atmak 3
q bitz 2
fuatavni 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam