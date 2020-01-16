Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi

Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

Yapımcı Mustafa Uslu tarafından hayata geçirilen, iki yıl önce hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi.

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun ilk dava dilekçelerinde "Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş.

Naim Süleymanoğlu'nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz" denildi.

İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını iddia etti. Avukat Demir, "Naim Süleymanoğlu'nun hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine kızlarının izni yoktur. Film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz" diyerek dava açtı. Dava dilekçesine gösterimin durdurulması da eklendi. Günaydın'dan Ami Oktay'ın haberine göre; mahkeme, iki kız kardeşin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki taleplerini, delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

22 Kasım 2019'da vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Box Office verilerine göre bugüne kadan 1 milyon 808 bin 698 kişi tarafından izlendi ve 30.903.214,00 TL hasılat elde etti.