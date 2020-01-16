Karayollarında durum
|16 Ocak 2020 09:04
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapımı nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde yürütülen bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde üst geçit, Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavuşumu-2 Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin Beşikdüzü-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
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