Özel Harekat Polisi'nin Gazilik Unvanı elinden alındı

Samsun'da yaşayan ve 2016 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yaptığı sırada, teröristler tarafından patlatılan bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan Mustafa Kemal Hançer'in iyileştiği gerekçesi ile malulen emekliliği iptal edildi.

Samsunkenthaber.com.tr sitesinde yer alan habere göre; Halen vücudunda 30'a yakın şarapnel parçası bulunan özel harekat polisi Mustafa Kemal Hançer'in SGK tarafından malulen emekliliğin iptal edilmesi üzerine gazilik ünvanı da elinden alınmış oldu.

Terörle mücadele canını ortaya koyarak mücadele eden özel harekat polisi 2016 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde patlatılan bombada yaralanarak ölümden dönmüştü. Bombanın patlatılması sonucu vücüduna 85 şarapnel parçası saplanan Mustafa Kemal Hançer'in halen 30'a yakın şarapnel parçası vücudunda dururken, SGK'nın özel harekat polisinin malulen emekliliğini iyileştiği gerekçesi ile iptal etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

