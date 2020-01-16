Özel Harekat Polisi'nin Gazilik Unvanı elinden alındı
|16 Ocak 2020 09:59
|Yazdır
Samsun'da yaşayan ve 2016 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yaptığı sırada, teröristler tarafından patlatılan bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan Mustafa Kemal Hançer'in iyileştiği gerekçesi ile malulen emekliliği iptal edildi.
Samsunkenthaber.com.tr sitesinde yer alan habere göre; Halen vücudunda 30'a yakın şarapnel parçası bulunan özel harekat polisi Mustafa Kemal Hançer'in SGK tarafından malulen emekliliğin iptal edilmesi üzerine gazilik ünvanı da elinden alınmış oldu.
Terörle mücadele canını ortaya koyarak mücadele eden özel harekat polisi 2016
yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde patlatılan bombada yaralanarak ölümden dönmüştü.
Bombanın patlatılması sonucu vücüduna 85 şarapnel parçası saplanan Mustafa Kemal
Hançer'in halen 30'a yakın şarapnel parçası vücudunda dururken, SGK'nın özel
harekat polisinin malulen emekliliğini iyileştiği gerekçesi ile iptal etmesi
büyük bir şaşkınlık yarattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hak-İş: Asgari ücret tutarında gelirler vergi dışı kalsın
14 Ocak 2020 12:58
|BES'te biriken toplam para 127 milyar lirayı aştı
13 Ocak 2020 08:56
|SGK 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
11 Ocak 2020 13:56
|Anneye yarım çalışma parası verilmesinin şartları
11 Ocak 2020 09:15
|Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
10 Ocak 2020 08:16
|4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
09 Ocak 2020 08:31
|GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek
08 Ocak 2020 09:08
|Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı
04 Ocak 2020 12:28
|Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar bugünden itibaren tedavi olamayacak
02 Ocak 2020 10:06
|Kıdem tazminatına yüzde 15 zam
02 Ocak 2020 09:05