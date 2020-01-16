Burdur'da 'gaybubet evinde' yakalanan şüpheli tutuklandı
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|16 Ocak 2020 10:11
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Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen S.M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli S.M.Y, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Denizli'deki hücre evinde yakalandı.
Kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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