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Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı
Zanlının, tehdit ve darp anına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınladığı iddia edildi
|16 Ocak 2020 12:35
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sosyal medyada tartıştığı genci darp ve tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, M.Ç, sosyal medyada tartıştığı 16 yaşındaki M.İ.U'yu barışmak için bir kafeye çağırdı. Burada M.İ.U'yu darbederek bıçaklamakla tehdit eden M.Ç, o anları da cep telefonuyla bir arkadaşına kaydettirerek sosyal medyada paylaştı.
Olayı öğrenen ve görüntüleri izleyen ailenin şikayeti üzerine M.Ç, gözaltına alındı.
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