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Fenerbahçe Sportif Direktörü istifa etti

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev yapan Damien Comolli görevinden ayrıldı.
 16 Ocak 2020 12:40
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Fenerbahçe Sportif Direktörü istifa etti

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev yapan Damien Comolli görevinden ayrıldı.

Özellikle Falette transferinden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arası açılan Damien Comolli'nin istifa ettiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir" denildi.

Comolli açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Simon Falette'nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.

Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.

İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.

Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla."

ALİ KOÇ YETKİLERİNİ SINIRLANDIRMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama sonrası Fransız yöneticinin yetkilerini sınırlandırmıştı. Başkan Ali Koç, Falette transferinden habersiz olduğunu yazan Comolli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede duyduğu rahatsızlığı anlatan Ali Koç, Fransız futbol adamına, "Kulübün iletişim kanallarından açıklama yapabilirdin. Böyle bir harekete gerek yoktu. Bu hareket büyük bir sorumsuzluk" diyerek sert tepki göstermişti.

Memurlar.Net
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