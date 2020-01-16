Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
|16 Ocak 2020 13:03
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili olarak kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, "Gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı. Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek" dedi.
Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te 'Yeni partiye tadilat ve tüzük ötelemesi' başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin teşkilatının birçok ilde faaliyetlerine başladığını aktardı.
Binanın iç mimari çalışması bitmemiş
Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş...Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor. Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş.
Parti şubatta açıklanacak
Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş.Bu kapsamda gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı...Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek.Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin şubatın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak'ta kuruluş söz konusu olmayacak; şubat beklenecek."
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