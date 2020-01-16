Bilhassa Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan kahvaltı, diyetisyen ve doktorları ikiye ayırmış durumda. Soru(n) şu: Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Dünyanın tanıdığı Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde kahvaltı ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulunmuştu.

Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Öz,

"Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı. Bu inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmadı"

diyerek,söylemişti. Daha da ileri giderek,

"2020 yılında yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı"

diyen Türk asıllı Amerikalı kalp cerrahı, günün ilk öğününün gerçekten açken yenmesi gerektiğini belirtmişti.

Dr. Ender Saraç: Kahvaltıdan vazgeçilmemeli

Prof. Dr. Öz'ün açıklamaları hakkında konuşan ünlü Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç,

"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü" ifadelerini kullandı.

Klasik Türk kahvaltısında çok fazla hamur işi olduğu için dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Saraç, hafif ve sağlıklı bir şekilde yapılan kahvaltıdan vazgeçilmemesini önerdi. Prof. Dr. Öz'ün acıkmadan kahvaltı yapılmaması önerisine katıldığını ifade eden ünlü beslenme ve diyetisyen uzmanı, kendisine göre günde iki öğün beslenilebileceğini ifade etti.