Kişinin sağlık bilgisini yazan gazeteye, 125 bin TL ceza
|16 Ocak 2020 14:16
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir gazetede, kişiyle ilgili sağlık verilerinin haber konusu yapılmasının kişisel verilerin ihlali kapsamında olduğuna ve 125 bin TL ceza verilmesine karar verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle web sitesinde yayımladığı karar:
Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Karar Özeti
Karar Tarihi : 09/12/2019
Karar No : 2019/372
Konu Özeti :Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılması
Kurumumuza intikal eden bir şikayet dilekçesinde;
Bir Gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının
kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin bir habere
yer verildiği dolayısı ile ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan
sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı,
İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu Gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği
ifade edilerek Kanun çerçevesinde Kurumumuzca yasal işlemlerin yapılması talep edilmiştir.
Söz konusu başvuru hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 01.07.2019 tarih ve 2019/186 sayılı kararı ile, özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık verisinin söz konusu köşe yazısına konu edilerek yayımlanmasında halihazırda kamu yararı bulunmadığı, bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığından, konunun 6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine ve bu itibarla söz konusu başvurunun 6698 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde incelemeye alınmasına karar verilmiş olup yapılan inceleme çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı kararı ile;
Gazete tarafından Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan şartlardan birine dayanmaksızın
ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin, köşe yazısında paylaşılmasının
Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil
ettiği kanaatine varıldığından, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının
(b) bendi kapsamında söz konusu Gazete hakkında 125.000 TL idari para cezasının
uygulanmasına,
karar vermiştir.
Memurlar.net'in notu: Kanunun "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları" başlıklı 6. maddesi şu şekildedir:
Madde 6 - (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
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