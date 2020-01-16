FETÖ davasında yargılanan eski savcıya hapis

HEMŞİRE, HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRÜ OLABİLİR Mİ? Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü görevine, öncelikli olarak; Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog görevlendirilir, bu unvanlardan talep olmadığı durumda, lisans mezunları arasından (Hemşire, Ebe, Biyolog vb.) İl sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir.