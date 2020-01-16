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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı
 16 Ocak 2020 14:48
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Özel İdaresinin faaliyetlerine ilişkin gündem dışı yaptığı konuşmada, Niğde'nin 361 bin vatandaşın yaşadığı kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Millete hizmet götürme noktasında Niğde İl Özel İdaresinin ilk üç idare adasında yer aldığını ifade eden Gültekin, "Niğde İl Özel İdaresi vatandaşların refahı için elinden gelen gayreti göstermektedir. Hem hizmet üreten hem de ürettiği hizmet ile gelir elde eden İl Özel İdaremiz, 2019 yılı içerisinde önemli hizmetleri hayata geçirmiştir. Bu hizmetlerin yapılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin sorunlarına yönelik gündem dışı konuşmasında, her seçim döneminde verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü.

AK Parti'nin Kayseri'de adaletsizlik yaptığını iddia eden Arık, "FETÖ'nün ağababalarının parayla aklandığı bir ülkede adaletten bahsedebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise "İstanbul Havalimanında hizmet sunan acentelerin misafir karşılamasında sorun oluşturan uygulamaları" ile ilgili konuştu.

Güvenlik komisyonunun, turist karşılama ekibine karşı yasak getirmesinin hiçbir gerekçeyle izah edilemeyeceğini belirten Nuhoğlu, "Ülkemizin gönüllü elçileri olarak faaliyet gösteren, cari açığın kapanması yönünde faaliyette bulunan acentelerin haklarının gasbedilmesi kabul edilemez." dedi.
Anadolu Ajansı
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