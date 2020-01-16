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2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
|16 Ocak 2020 14:54
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Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basında yer alan "Minik Adre Liya hastaneden taburcu edildikten sonra öldü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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