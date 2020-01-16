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İş dünyası faiz indirimine ne dedi?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Önümüzdeki günlere daha güvenle bakıyoruz. İş dünyası olarak gelişen bu güven ortamıyla birlikte çok daha cesur adımlar atacağız. Bugün yapılanların ekonomik göstergelere pozitif yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz
 16 Ocak 2020 15:27
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İş dünyası faiz indirimine ne dedi?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Önümüzdeki günlere daha güvenle bakıyoruz. İş dünyası olarak da gelişen bu güven ortamıyla birlikte çok daha cesur adımlar atacağız. Önümüzdeki süreçte bugün yapılanların ekonomik göstergelere pozitif yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz." dedi.

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın son 5 toplantıda peş peşe indirim yaptığına dikkati çekerek, "Merkez felaket tellallarının sesini 5'te 5 indirimle kesti. Yüzde 5'lik büyüme hedefine de manevra alanı açtı." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da toplam 12 puanlık indirime rağmen faiz düzeyinin hala çift haneli rakamlarda bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Söz gelimi geçen hafta bankaların ticari ağırlıklı kredilere uyguladığı ortalama faiz yüzde 13,11 oldu. Bu doğrultuda Merkez Bankası'ndan iş dünyası olarak beklentimiz, kısa sürede faizleri yüzde 10'un altına indirmeleri yönünde. ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla küresel piyasalarda pozitif rüzgar eserken, iş dünyamızın bu potansiyeli yakalaması için faizler hızla tek haneyi görmeli." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, gelecek günlere daha güvenle baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu bankaları takdire şayan şekilde harekete geçti. Şimdi özel bankalar da daha fazla sahaya inmiş görünüyor. Dünyadan yansıyan mesajlar da bankaların daha cesur davranmalarını destekler nitelikte. Önümüzdeki günlere daha güvenle bakıyoruz. İş dünyası olarak da gelişen bu güven ortamıyla birlikte çok daha cesur adımlar atacağız. Önümüzdeki süreçte bugün yapılanların ekonomik göstergelere pozitif yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Faiz düzeyi özellikle yatırım kararları için en kritik faktörlerden biri. Özellikle 2020 yılında faiz oranları daha da büyük önem arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz bu yıl için hedeflenen büyüme oranı yüzde 5 ve bu orana ulaşmak için özel sektörün tüketiminde yüzde 4,9, özel sektör yatırımlarında ise yüzde 12,1 artış öngörülüyor. Yani bu özel sektörün hem daha çok tüketeceği hem daha çok yatırım yapacağı anlamına geliyor. Bunu sağlamanın en önemli enstrümanı ise faiz oranının tek haneye inmesidir."

Bütün senaryoların dünyada faizlerin düşük, likiditenin bol olduğu bir 2020'ye işaret ettiğini belirten Avdagiç, "Burada enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk primimizdeki (CDS) gerileme, kaliteli sermaye girişleri için de elverişli bir ortam oluşturuyor. Belli ki dış finansman açısından daha rahat bir yıl yaşayacağız. Bu avantajlı dönemi düşen faiz oranlarıyla birleştirirsek, yatırımlarda hedeflediğimiz seviyelere ulaşır ve istihdamdan büyümeye önemli kazanımları cebimize koymuş oluruz." ifadelerini kullandı.

"FAİZLER DÜŞTÜKÇE TÜRKİYE YÜKSELİYOR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise faiz indirimlerinin geçen temmuz ayından beri yapılmaya devam edildiğini ve toplamda 12,75 puan indirim gerçekleştiğini anımsatarak, bu indirimlerin piyasa şartları müsaade ettikçe 2020 yılında da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Herkesin daralma beklediği 2019 yılına ait son çeyrek verileri açıklandığında, beklenenden daha iyi bir performans ile yılı kapatacağımıza inanıyorum. 2020 yılında belirlediğimiz büyüme hedeflerimizi tutturmak istiyorsak yatırımların artmasını sağlamalıyız. Faiz indirimleri bu konuda bizim en önemli yardımcılarımızdan biri olacak. Merkez Bankası'nın indirimlerini sadece kamu bankaları değil özel bankalar da takip ettiği ölçüde yatırımlarda iyileşme görülecektir."

Konut satışlarının artışına işaret eden Kopuz, "Bir daralma sonrasında inşaat sektörünün toparlanması bir hayli zaman alır. Üst üste gelen faiz indirimleri konut piyasasını cazip hale getirdi. Nitekim aralık ayı, bu sektörde şimdiye kadar en çok satış yapılan ay oldu. Bu gelişmeler 2020 yılı için diğer sektörlerde de umutlarımızı artırırken yüksek faizlerin yatırımcının harekete geçmesinin önünde nasıl engel teşkil ettiğini gözler önüne seriyor. Yani faizler düştükçe, yatırım iştahı artıyor, Türkiye yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Kopuz, veriler açıklandığında Türkiye'nin 2019 yılında beklenenden daha iyi bir performans sergilediğinin görüleceğine inandığını aktararak, "Yeni yıla önemli müjdelerle girdik. Birçok alanda yatırımın önünü açacak destek ve teşvik haberleri geldi. Faiz ve enflasyonun gerileme sürecinin devam etmesi yatırımları ve istihdamı artıracak ve 2020 yılı tüm Türkiye için yükseliş yılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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