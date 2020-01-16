Öğrenmenin yaşı yok: 68 yaşında liseyi bitirdi
|16 Ocak 2020 16:05
|Yazdır
Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde 3 yıl boyunca eğitim alarak açık lise eğitimini tamamlayan 68 yaşındaki Emine Aydın mezun oldu. Samsun Sakarya İlkokulunda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı açık lise mezuniyet töreninde Emine Aydın ve yaklaşık 100 kişi diplomasına kavuştu. İlkokul eğitimini tamamlayan akabinde ortaokul 2'de o dönem yaşadığı sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak zorundan kalan Emine Aydın, Halk Eğitim Merkezinde gördüğü 3 yıllık eğitimin ardından mezun olmanın gururunu yaşadı.
Hedefi hukuk okumak
Hedefinin üniversite kazanmak olduğunu belirten Aydın, hukuk bölümünü okumak istiyor. Daha çok bilgilenmek için okuduğunu ifade eden Emine Aydın, "Şimdiki gençlik o kadar önemsemiyor. Eskiden yoksulluk vardı. 3 kardeş okula giderdik, bir kitabı üçümüz bölüşürdük. Şimdi imkanlar çok daha iyi durumda. Devlet bana hep yardım ediyor. Bundan sonra hukuk okumak istiyorum. Gençler rahat davranmasın okuyun derim. Eskiden bu imkanlar yoktu. Okumanın yaşı yok" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor
16 Ocak 2020 16:09
|Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
16 Ocak 2020 14:22
|'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin'
16 Ocak 2020 13:18
|İkinci el araç alırken, sahte ekspertiz raporlarına dikkat!
16 Ocak 2020 10:50
|İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı
16 Ocak 2020 10:34
|Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi
16 Ocak 2020 08:56
|Abdullah Amca'nın tabure zaferi
16 Ocak 2020 08:23
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
16 Ocak 2020 06:30
|Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
15 Ocak 2020 22:36
|Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
15 Ocak 2020 22:31