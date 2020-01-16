Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti
|16 Ocak 2020 16:46
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Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Niyazi T. ile Bahri B. katıldı.
Niyazi T, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Ben vatan ve millet için çalıştım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.
Bahri B. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Sanıklardan Niyazi T'yi terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Bahri B'nin ise beraatine hükmetti.
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