İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde devlet hastanesinin tuvaletinde ölü bir bebek bulundu. Bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen 19 yaşındaki anne ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Torbalı Devlet Hastanesi kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlileri hastanenin kadınlar tuvaletinde ölü bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve yeni doğmuş olduğu belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemenin ardından bebeği dünyaya getiren şahsın 19 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Tedavinin ardından A.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alındı. A.K.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan bebeğin ölü mü doğduğu yoksa dünyaya geldikten sonra mı hayatını kaybettiği, otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacak.