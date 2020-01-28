1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enkaz altında 7 saat hep Kur'an okudu

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 7 saat sonra çıkarılan Pınar Kalay geçen süreyi şu şekilde anlattı. Hep Ayet-el Kürsi okudum. O süreyi hep öyle geçirdim. Telefonum yoktu. Annemin telefonuna uzandım ama alamadım. Halamın ayaklarına beton düşmüştü. Üstümüzde televizyon bile vardı. Halam ile "Bizi kurtarın" diye çok bağırdık. Bir de kanepenin kolu demirdi, sürekli ona vurdum, bizi bulsunlar diye.
 28 Ocak 2020 06:41
Yazdır
Enkaz altında 7 saat hep Kur'an okudu


Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılan yaralılar yaşadıklarını anlattı. Tunceli'den Elazığ'a ziyarete gelen Munzur Üniversitesinde akademisyen olan 39 yaşında Özkan Demirbağ, "Van'daki 2010 depremini yaşamıştım. Deprem başlamadan önce bir uğultu sesi vardı" dedi.

BİNALAR BEŞİK GİBİ SALLANIYORDU

Ev hanımı olan Nursel Başbay "Evdeydim. Deprem olunca her şey yerinden oynamaya başladı. Ben de yeğenim ve erkek kardeşimi çağırayım derken üstüme vitrin düştü. Kolum kırıldı. Kardeşim gelinceye kadar kendimi vitrinin altından sürüne sürüne çıkardım" dedi. Depreme balkonda yakalandığını dile getiren Hayri Akbak, "İkinci katın balkonundan atladım. O an onuncu kat olsa yine atlardım. O an gözüm bir şey görmedi. İki kolumu ve iki bacağımı kırdım." ifadesini kullandı.

ÜZERİMDE TV BİLE VARDI

Pınar Kalay, Mustafapaşa mahallesinde enkaza dönüşen binanın 2. katta oturduğunu söyleyerek, "Elektrikler kesildi, her yer karanlık oldu. Teras katı üstümüze düştü. Saat sabah 4.30'a kadar sesimizi birilerine duyurmak için seslendik. Tam yedi saat enkaz altında kaldım. 7 saat içerisinde hep Ayetül Kürsü okudum. O sureyi hep öyle geçirdim. Telefonum yoktu.

AMBULANS SESLERİNİ DUYUYORDUK

Birilerini aramak için annemin telefonuna elimi uzatmaya çalıştım ama alamadım. Halam da ayağımın üstüne yüzüstü düşmüştü. Ayaklarına beton düşmüştü. Üstümüzde televizyon bile vardı. Dışarıdaki ambulans seslerini duyuyordum. Önce ben daha sonra annem ve halam çıkarıldı. Annem zaten kanser hastasıydı, şuan sağlık durumu kritik. Bir umut bekledik" şeklinde konuştu. Fahri Bayet,"Depremin olduğu esnada berberde traş oluyordum. Dışarı çıktım, başıma tuğla düştü. Belediye otobüsü beni ve başka yaralananları otobüse koyarak hastaneye götürdü" dedi.

Fazlı Şahan Yasemin Asan


İHA'ların gözünden Elazığ deprem bölgesi
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi
28 Ocak 2020 21:57		 Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu
28 Ocak 2020 21:52
Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
28 Ocak 2020 21:36		 Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
28 Ocak 2020 21:12
Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü
28 Ocak 2020 21:03		 Depremden etkilenen aile traktör römorkunda kalıyor
28 Ocak 2020 20:41
Uzmanından deprem sonrası yapılacak ilk yardım bilgisi
28 Ocak 2020 20:37		 Belediye'yi arayanlar ilginç ihbarlarda bulunuyor
28 Ocak 2020 20:09
Kabe'de depremzedeler için dualar edildi
28 Ocak 2020 19:51		 Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı
28 Ocak 2020 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti21:08 - Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı21:03 - Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü20:56 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması20:51 - 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Wuhan virüsü 2
Atarak tutturma 2
14 şubat 2
Vatan haini 4
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
ortanca kardeş 3
tecrübe 3
28.01.2020 Manisa Depremi 3
Beter berbat ahlaksızca 1
bruce lee 1
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam