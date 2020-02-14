1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerini, meri mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kantinlerinde özellikle oyuncak satışının yapılmaması ve bulundurulmaması hususlarına titizlikle riayet etmesi, çocuklarımızın sağlığının korunması bakımından önemli görülmektedir.
 14 Şubat 2020 09:20
Yazdır
Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 27.01.2020 tarih ve 1904430 sayılı yazılarıyla; okul kantin denetim heyeti tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimlerde çeşitli boyut, ebat ve özelliklerde oyuncakların satılması hakkında 10/03/2016 tarihli 2852893 sayılı okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi genelgesi kapsamında okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılıp yapılamayacağını MEB cevaplandırdı.

Okul/kurumların kantinlerinde mezkur Genelge kapsamında, satışı uygun olan gıda ve içecekler ile ambalajlı gıdalar, atıştırmalık gıda maddeleri ile sıcak ve işlenmiş gıda maddeleri hakkında düzenleme yapılmıştır.

Bununla birlikte, bireysel veya toplu olarak çocuklarımızın davranışları dikkate alındığında bir çok tehlike ve riskle karşılaşılacağı öngörülmektedir. Oyuncakların içerdiği kimyasallar ve diğer tehlike arz eden fiziki yapılar veya öngörülmeyen tehlikeli davranışlar bakımından yapılan değerlendirmede, oyuncak kullanıcılarının veya üçüncü tarafların sağlığının ve güvenliğinin riske atıldığı kazalarla karşılaşılmaktadır.

Ayrıca, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan yiyecek taklidi ürünlerin çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya neden olduğu görülmektedir.

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde piyasaya arz edilmesi 31/12/2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerindeki Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yasaklanmıştır.

Son dönemde şırınga şeklinde ambalajlanmış sıvı çikolata ürünlerinin ambalaj kapağının istemsiz şekilde yutulması nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığı göz önünde bulundurularak, okul/kurumlarımızdaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. alanlarda satılan oyuncaklar, çalışanlar ile öğrencilerin sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike oluşturmaktadır.

Bu itibarla, 23.12.2011 tarihli ve 2011/57 Sayılı Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler Konulu Genelge kapsamında kanserojen ve toksik etki yaratacak, kullanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atacak oyuncaklara çocukların erişiminin ve kullanımının önlenmesi ve mezkur Tebliğ kapsamına giren ürünlerin okul/kurum kantinlerinde satışının yapılmaması gerekli görülmektedir.

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi, meri mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kantinlerinde özellikle oyuncak satışının yapılmaması ve bulundurulmaması hususlarına titizlikle riayet edilmesi, çocuklarımızın sağlığının korunması bakımından önemli görülmektedir.

İşte görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otizmli çocukların olduğu sınıflarda 'Kolaylaştırıcı Kişi' bulunacak
14 Şubat 2020 00:05		 Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
10 Şubat 2020 09:05
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
27 Ocak 2020 00:05		 MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020 00:04
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
27 Ocak 2020 00:03		 MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
27 Ocak 2020 00:02
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
27 Ocak 2020 00:01		 MEB, bazı yönetici atamalarının iptalini istedi
24 Ocak 2020 14:13
MEB uygulama otellerinde KDV oranı ne kadardır?
21 Ocak 2020 10:10		 MEB, ücretli öğretmenlik konusunu masaya yatırıyor
21 Ocak 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi09:34 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?09:28 - 19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş09:23 - Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez09:20 - Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?09:15 - 42 kişi bugün ailesine kavuşuyor09:09 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül09:06 - Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış09:05 - Büyükada'da zam sonrası adakart kuyruğu
09:00 - Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı08:58 - Çok namlulu roket atarlar sınırda08:52 - Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü08:47 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek08:44 - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi08:41 - 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi08:34 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor08:25 - TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
İdlib karadan ve havadan vurulabilir! Eller tetikte
Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutluluk 8
kadın kadına takılmak 6
tavuk çorbası 1
dalıp gitmek 1
Simpson kehanetleri 1
Türkü 1
öğretmenlerin veli ziyareti yapması 4
balkonda uyumak 6
Bigi 5
it iti ısırmaz 4
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Kavakdere Belediyesi 4 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Elazığ Yurtbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Elazığ Arıcak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam