Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 27.01.2020 tarih ve 1904430 sayılı yazılarıyla; okul kantin denetim heyeti tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimlerde çeşitli boyut, ebat ve özelliklerde oyuncakların satılması hakkında 10/03/2016 tarihli 2852893 sayılı okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi genelgesi kapsamında okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılıp yapılamayacağını MEB cevaplandırdı.

Okul/kurumların kantinlerinde mezkur Genelge kapsamında, satışı uygun olan gıda ve içecekler ile ambalajlı gıdalar, atıştırmalık gıda maddeleri ile sıcak ve işlenmiş gıda maddeleri hakkında düzenleme yapılmıştır.

Bununla birlikte, bireysel veya toplu olarak çocuklarımızın davranışları dikkate alındığında bir çok tehlike ve riskle karşılaşılacağı öngörülmektedir. Oyuncakların içerdiği kimyasallar ve diğer tehlike arz eden fiziki yapılar veya öngörülmeyen tehlikeli davranışlar bakımından yapılan değerlendirmede, oyuncak kullanıcılarının veya üçüncü tarafların sağlığının ve güvenliğinin riske atıldığı kazalarla karşılaşılmaktadır.

Ayrıca, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan yiyecek taklidi ürünlerin çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya neden olduğu görülmektedir.

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde piyasaya arz edilmesi 31/12/2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerindeki Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yasaklanmıştır.

Son dönemde şırınga şeklinde ambalajlanmış sıvı çikolata ürünlerinin ambalaj kapağının istemsiz şekilde yutulması nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığı göz önünde bulundurularak, okul/kurumlarımızdaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. alanlarda satılan oyuncaklar, çalışanlar ile öğrencilerin sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike oluşturmaktadır.

Bu itibarla, 23.12.2011 tarihli ve 2011/57 Sayılı Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler Konulu Genelge kapsamında kanserojen ve toksik etki yaratacak, kullanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atacak oyuncaklara çocukların erişiminin ve kullanımının önlenmesi ve mezkur Tebliğ kapsamına giren ürünlerin okul/kurum kantinlerinde satışının yapılmaması gerekli görülmektedir.

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi, meri mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kantinlerinde özellikle oyuncak satışının yapılmaması ve bulundurulmaması hususlarına titizlikle riayet edilmesi, çocuklarımızın sağlığının korunması bakımından önemli görülmektedir.

İşte görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR