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MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada ilk 3 öğrenciye 'Beyaz Şapkalı Hacker' unvanı verilecek
 14 Şubat 2020 09:09
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MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada ilk 3 öğrenciye 'Beyaz Şapkalı Hacker' unvarı verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),

'Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'

düzenliyor. Bilgisayarlarda, güvenlik açığını bulup kötü niyetle kullanmayan 3 öğrenci dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'na ortaokul ve lise öğrencilerin katılacağı, 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre; yarışma şartnamesi okullara gönderildi. Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde okuyan tüm öğrenciler katılabilecek. Siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla böyle bir yarışma düzenlendiğini illere bildiren Bakanlık, 15 Nisan'a kadar öğrencilerin yarışmaya başvurabileceğini okullara bildirdi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nde jüri 30 Nisan'da toplanıp, ön eleme yapacak.

Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye, Avrupa'da 11'inci 175 ülke içinde 20'nci sırada. Siyah şapkalı hacker kadar bilgisayara hakim öğrenciler beyaz hacker şapkası takacak.

Siyah, gri ve beyaz şapkalı hacker nedir?

Siyah Şapkalılar: Kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere ait bilgisayarlara yasadışı yollarla giriş yapıp, bilişim suçu işlerler. Korsan kodlamalarla, güvenlik sistemlerini çökertirler. Askeri/ticari verilere ulaşıp, satabilirler.

Gri Şapkalılar: Siyah şapkalıların yeteneklerine sahiptirler. Bilgilerini duruma göre iyi veya kötü niyetle kullanan hacker olarak tanımlanıyorlar.

Beyaz Şapkalılar: Siber korsanlık yapmazlar, iyi niyetle kurumları koruyan siber güvenlik uzmanlarıdır. Etik Hacker olarak tanınırlar. Yasada, suç değildir.

Hacker'lık suç

TCK 245'e göre virüs, korsan yazılımla bilgisayarlara sızmak 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
Memurlar.Net
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