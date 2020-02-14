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Mamak Belediyesi hizmet alamayınca video çekti

Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamayınca video çekti.
 14 Şubat 2020 09:40
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Mamak Belediyesi hizmet alamayınca video çekti

Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamayınca video çekti.

Belediye çektiği videoda, hizmet alınamayan noktaları tek tek deşifre edeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alınamayan noktalara 'Kırmızı Bayrak' dikecek.

Memurlar.Net
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