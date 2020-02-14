Mamak Belediyesi hizmet alamayınca video çekti
Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamayınca video çekti.
|14 Şubat 2020 09:40
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Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamayınca video çekti.
Belediye çektiği videoda, hizmet alınamayan noktaları tek tek deşifre edeceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alınamayan noktalara 'Kırmızı Bayrak' dikecek.
Belediyecilik lafla olmaz. Farkındalık ister 🔎, tecrübe ister📚, fedakarlık ister, adanmışlık ister ve aşk ister. Biz "Memleket İşi Gönül İşi" diyoruz onlar "Geçin bu işi" diyor. @mansuryavas06 pic.twitter.com/Waf8HW8PkNMurat Köse (@MuratKoseMamak) 10 Şubat 2020
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