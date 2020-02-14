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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artarak 121.081,97 puana yükseldi.
 14 Şubat 2020 10:00
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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artarak 121.081,97 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 541,44 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 121.081,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,79 ile gıda, içecek oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 yükselişle 120.540,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 119.500 ve 118.200'ün destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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