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Kalp krizi geçiren polis helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru, helikopterle hastaneye yetiştirildi.
 14 Şubat 2020 11:52
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Kalp krizi geçiren polis helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Zekai Polat, kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Polat için kara yolu, çığ tehlikesi ve kar nedeniyle kapalı olduğundan sağlık ekipleri yetkililerden yardım istendi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter hastayı alması için görevlendirildi.

Van'dan havalanan helikopter, ilçe merkezinde Polat'ı alarak Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Anadolu Ajansı
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