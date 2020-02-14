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Teröristlerin kaçırmak istediği genç kızlar Vali'nin girişimleriyle kurtarıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2 terörist tarafından otomobil ile kaçırılıp terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülmek istenirken güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile kurtarılan 2 genç kız, operasyonu koordine eden Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkür etti
 14 Şubat 2020 12:02
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Teröristlerin kaçırmak istediği genç kızlar Vali'nin girişimleriyle kurtarıldı

- Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2 terörist tarafından otomobille kaçırılıp terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülmek istenen 2 genç kız, Erzurum Valisi Okay Memiş'in koordine ettiği operasyon ile kurtarıldı.

Kentin Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'ne Batman'dan gelen 2 terörist, köyde oturan N.O. (18) ile amcasının kızı D.O'yu (21) zorla alıkoyup bir otomobile bindirdi. Teröristler daha sonra genç kızları örgütün dağ kadrosuna götürmek amacıyla kaçırdı. Durumdan haberdar olan güvenlik güçleri olayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e iletti. Vali Memiş'in genç kızların kurtarılması ve söz konusu kişilerin yakalanması için operasyon talimatı vermesiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri, kısa sürede mahalleye hareket etti.

Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri aldıktan sonra Memiş'in talimatı doğrultusunda operasyon yapan jandarma timleri, her iki teröristi kaçırdıkları genç kızlar ile mahallenin kırsalında yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen teröristler, buradaki işlemlerinin ardından Karayazı Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan ve suçlarını itiraf eden her iki terörist, tutuklanıp cezaevine konuldu. Örgütün milis yapılanmasında yer aldıkları belirtilen teröristlerin genç kızları kaçırmadan bir gün önce ilçeye gelip bir otelde konakladıkları öğrenildi.

- Genç kızlar, teröristlerin elinden son anda kurtarıldı

Teröristlerin elinden son anda kurtarılan genç kızlara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verildi. Genç kızlar daha sonra eğitimlerine devam etmeleri için Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.

Vali Memiş'in çabası ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile örgütün elinden son anda kurtarılan genç kızlar, bu olayın ardından ilçeye gidip muhtarlar ile yapılan bir toplantıya katılan Memiş ile toplantı sonrası görüştü. Genç kızlar, kendilerini kabul edip sohbet eden Memiş'e kendilerini örgütün elinden kurtardığı için teşekkür etti.

Memiş de eğitimin önemine işaret ederek genç kızlardan eğitimlerine devam etmelerini ve bir ihtiyaçları olması halinde kendilerine bilgi vermelerini istedi.

- "Hiçbir çocuğumuz kendisini çaresiz hissetmesin"

Vali Okay Memiş AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün çeşitli bahaneler ile gençleri kandırarak dağa götürmek istediğini söyledi. Son yıllarda ülkede terörle ve teröristle mücadele açısından yapılan başarılı çalışmalar ile örgüte katılımın ciddi oranda azaldığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün hain yüzünü gören vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi devletinin yanında yer alıyor. Terör örgütüne katılım da her geçen gün azalıyor. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütü mensupları hem eleman kaybı, hem de lojistik olarak ağır kayıplar veriyor. Genç kızlarımıza, çocuklarımıza ve gençlere yönelik terör örgütü kara propaganda da bulunuyor ama hiçbir çocuğumuz kendisini çaresiz hissetmesin. Devlet var, yüce millet var. Derdi ve tasası olanın yanındayız. Her türlü sosyal yardımı yapacak güçteyiz. Her türlü şefkat elini uzatacak durumdayız. Bize ulaşamayanlar varsa bir yolunu bulup bize ulaşsın."

- "Bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecektir"

Memiş, gençlerin örgütün ağına düşmemesi için devlet olarak gerekli tedbirleri almayı sürdüreceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Kentimizdeki son olayda örgüt mensuplarınca kaçırılan 2 genç kızımız son anda başarılı operasyon ile kurtarıldı. Eğitimlerine devam etmeleri gereken genç kızlarımız için gerekli destek devletimizce sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edilecektir. Dağa çıkarılmak istenen genç kızlarımıza gerçek anlamda şefkat elini uzatan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Halkımızın can, mal ve namus güvenliğini koruyoruz, onların emrindeyiz bu yapılanmalara bölgede asla fırsat veremeyeceğiz. Bu ülkede bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kararlılığı, kahraman polisimiz ve askerimizin kararlılığı en üst düzeyde. Eksi 30 derece soğukta uyumuyoruz. "
Anadolu Ajansı
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