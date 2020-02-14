7 Şubat MİT kumpası iddianamesindeki 'Oslo ses kayıtları' ayrıntısı

FETÖ üyelerinin 7 Şubat 2012'de, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu MIT gorevlilerini ifadeye cagırmasına ilişkin kumpas soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gecirildigi iddia edilen Oslo'daki gorusmelere ait ses kayıtlarının olduğu harddiskleri FETÖ'nün yerleştirdiği" belirtildi.

Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gecirildigi iddia edilen Oslo'daki gorusmelere ait ses kayıtlarının da bulundugu iki harddiske dair bilirkisi raporunun ayrıntılara yer verildi.

Harddiskler uzerindeki bilgilerin hangi tarihlerde kim veya kimler tarafından ne sekilde olusturuldugunun ortaya çıkarılması için bilirkişi raporu hazırlatıldığı aktarılan iddianamede, bu raporda deliller üzerinde tespit edilen şüpheli durumlarla ilgili bilgilendirme yapıldığı anlatıldı.

- Şüphe yaratan harddisk

Söz konusu raporda, harddisklerin masaustu bilgisayarlarda kullanılan 3.5 inc, 500 GB kapasitesinde olduğu ve az sayıdaki küçük dosyaların, taşınması kolay olan flash bellekler yerine bu disklere kopyalanmasına dikkat çekildiği kaydedilerek, masaustu bilgisayarlarda kullanılan 3.5 inclik disklerin, normalde olması beklenen bilgisayar kasası icinde degil, odanın farklı bir yerinde bulunduğu bildirildi.

Delil sayılan harddisklerin satın alma isleminin sahte oldugu ve bulunduğu odada ele gecirilen diger iki bilgisayarda hic kullanılmadığı ifade edilen raporda, harddisklerdeki verilerin, alınmasından 9 ay sonra ilk defa eski verilerden bir iz kalmayacak sekilde sıfırlandığı ve 9 ay sonra ilk defa kullanıldığı vurgulandı.

Raporda, her iki delil diskinde de herhangi bir isletim sistemi kurulumuna rastlanmamasının şuphe uyandırdığı ve hayatın dogal akısına ters dustüğünün tespit edildiği belirtilerek, "delil 1" ve "delil 2" disklerinin aynı tarihte, aynı bilgisayara baglanmak suretiyle formatlandıgı, fakat bu bilgisayarın aynı odada ele gecirilen farklı markalarda laptoplar olduğu ifade edildi.

- Video paylaşım sitesine yüklenen ses kayıtları

Raporda, "13 Eylul 2011'de 'Vimeo' adlı siteye yuklenen ve kamuoyunda 'Oslo gorusmeleri' olarak bilinen ses kaydının birebir kopyasının delil disklerinde bulunmadıgı, fakat bu ses kaydının 'delil 2' diskindeki 12 ses dosyasında yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

''13 Ocak 2012'de ele gecirilen delil disklerinin imajlarının olay yerinde alınmadıgı, bu harddisklerin bulundukları yere, bir sekilde FETO/PDY amac ve hedefleri dogrultusunda yerlestirildigi veya buraya konulmak ve sonrasında da aramada ele gecirilmek uzere bir kısım kisilere verildigi degerlendirilmiştir. Dava dosyasında delillerin nasıl tasındıgına dair herhangi bir belgeye rastlanmadıgı, delillerin imajlarının emniyet tarafından 21 gun sonra 3 Şubat 2012'de orgut elebasından operasyon talimatı gelmesi sonrasında alındıgı, ivedilikle incelendiği, orgut amac ve hedeflerine hizmet edecek ses kayıtlarının bu disklerde bulundugu anlasılmıştır.''

- Adım adım 7 Şubat MİT kumpasına

İddianamede, 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin, kumpas öncesi ve sonrasında neler yaşandığına ilişkin bir kronoloji de yer aldı.

Bu kronolojiye göre, "29 Ocak 2009'da, o zaman basbakan olan Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta 'one minute' cıkısını yaptı ve Basbakanlık Mustesar Yardımcısı Hakan Fidan, Ocak-Şubat 2010 tarihlerinde bu görevinde ilk kez Oslo gorusmelerine katıldı.

Kronolojide, 7 Şubat MİT kumpasına giden diğer gelişmeler şöyle sıralandı:

"2010 yılı 4 Mart'ta Bruksel'de Adem Uzun ses kayıtlarıyla birlikte gozaltına alındı.10 Nisan'da Fidan ABD'deki Iran nukleer gorusmelerine Turkiye'nin Serpa'sı olarak katıldı.16 Nisan'da Fidan, MIT Mustesar Yardımcılıgına getirildi. 24 Mayıs'ta Fidan, MIT Mustesarı oldu. 31 Mayıs'ta Israil Mavi Marmara gemisine saldırdı. Haziran'da Haaretz gazetesinde, 'Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasından rahatsız olduğu' yönünde haberler cıktı.1 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın Iran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti.

2011 yılı 6 Haziran'da PKK elebaşı Ocalan, barıs konseyleri kurma konusunda hukumetle anlastıklarını acıkladı. 12 Haziran'da Turkiye genel secimleri yapıldı, AK Parti yüzde 46,66 oy oranıyla birinci parti oldu. 14 Temmuz'da PKK Silvan'da silahlı saldırı gerçekleştirdi. 13 Eylül'de MIT yetkililerinin PKK uyeleriyle Oslo'da yaptıkları bir gorusmeye ait oldugu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı. Yayımlanan ses kaydında, 'Hakan Fidan'ın, Ocalan'la ve PKK'lılarla Basbakan Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla ve ozel temsilcisi sıfatıyla gorustugunu ifade ettiği' belirtildi. 16 Eylül'de Alp Kagan Polatkan, Golbası Cumhuriyet Bassavcılıgına ses kayıtlarına dair sikayet dilekcesi sundu ve ifadesi Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderildi. 19 Eylül'de Bolu Cumhuriyet Bassavcılıgına Bolu Milletvekili Tanju Özcan MIT gorevlileri Hakan Fidan ve MIT Eski Mustesar Yardımcısı Afet Güneş hakkında sikayet dilekcesi verdi ve bu dilekce de Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderildi. 12-19 Ekim tarihlerinde Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgının sorusturması kapsamında savcı Adnan Çimen, Gemlik Cumhuriyet Bassavcılıgına gönderdiği yazıda 1 Ocak 2010'dan 12 Ocak 2011'e kadar Öcalan'ın avukatlar ile arasında yapılan gorusmelerinin ses kayıtları ve ses cozumlerini istedi, 24 Ekim'de belgeler gönderildi. 22 Kasım'da Ocalan'ın avukatlarına yonelik KCK operasyonu duzenlendi, 'polis birimlerinin orgutun butun mail trafigini ele gecirdigi, gozaltına alınanlar arasında Avukat Irfan Dündar ve Gazeteci Cengiz Kapmaz'ın da bulundugu' belirtildi, 25 Kasım'da Irfan Dündar serbest bırakıldı, Cengiz Kapmaz ise tutuklandı. 25-26 Kasım'da Basbakan Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerlestirildi ve Erdoğan o tarihte ameliyat oldu. 5 Aralık'ta MİT'in haber elemanı Murat Şahin yakalanıp tutuklandı. 19 Aralık'ta cumhuriyet savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gizli tanık 'Bahar'ın MIT'le ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı. 19 Aralık'ta Istihbarat Sube Mudurlugunce, gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulundugu 66 kisi hakkında 'PKK/KCK faaliyetleri' konulu yazı Terorle Mucadele Sube Mudurlugune gonderildi. 20 Aralık'ta PKK 'basın komitesi' yapılanmasına yonelik cok sayıda kisi gozaltına alındı. Istanbul'da Mustafa Özer'in aralarında bulundugu 67 kisi yakalandı, 22 Aralık'ta Özer'in ifadesi alındı ve 23 Aralık'ta serbest bırakıldı, 26 Aralık'ta Ankara Cumhuriyet Bassavcıvekili Nuri Yiğit, musteki Alp Kagan Polatkan tarafından sikayet edilen Basbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MIT gorevlileri hakkındaki sorusturmanın 2011/3611 nolu sıraya kaydedilmesi ve bu numara uzerinden sorusturmaya devam edilmesi istendi. 27 Aralık'ta MIT Istanbul Bolge Baskanlıgınca Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgına 'bilgi/belge talebi' konulu yazı gonderildi. 28 Aralık'ta Uludere olayı yaşandı, hemen ardından o donem 'cemaat' olarak anılan teror orgutune ait yapıya mensup cevreler olayın mesuliyetini MIT'e yukleyen haberler yapmaya basladı, 28-29 Aralık'ta MIT, Basbakanlık ofislerindeki dinleme cihazları buldu. 29 Aralık'ta Azadiye Velat gazetesinin imtiyaz sahibi Menderes Öner'in MIT ile ilgili ifadesi alındı.

2012 yılı 7 Ocak'ta Seyfettin Akın isimli sahıs kundaklama eylemleri gerekçesiyle yakalandı ve MIT ile irtibatı konusunda supheli olarak ifadesi alındı. 11 Ocak'ta musteki Alp Kagan Polatkan'ın sikayetiyle ilgili takipsizlik kararı verildi. 12 Ocak'ta 11 il 67 adreste yakalama-arama kararı verildi. 13 Ocak'ta DTP Diyarbakır il binasında yapılan aramada, Oslo gorusmelerine ait ses kayıtlarının bulundugu harddiskin ele gecirildigi belirtildi. 13 Ocak'ta savcı Sadrettin Sarıkaya imzasıyla 19 kişi hakkında gozaltı kararı verildi. 16 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgı müştekiler Alp Kagan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın sikayet dilekcelerinin aynı evrakta soruşturulmasına karar verdi. 27 Ocak'ta savcı Sarıkaya TEM'e gönderdiği yazıda, 'PKK'ya yonelik calısmalar kapsamında bir kısım devlet gorevlileriyle ilgili gizli tanıklarla sorusturma suphelileri Cengiz Kapmaz, Irfan Dündar, Mustafa Özer ve Menderes Öner'in onemli beyanlarda bulunduklarını' belirterek gerekli araştırmanın yapılmasını bildirdi. 31 Ocak'ta bazı MİT yetkililerinin kullandıkları telefon hatları tespit edildi ve 3 ay sureyle dinlenilmesi kararı alındı. 3 Şubat'ta DTP Diyarbakır il binasında ele gecirilen harddisk, Bilisim Sucları ve Sistemleri Sube Mudurlugune imaj alınması maksadıyla gonderildi, 4-5 Şubat'ta Istanbul Emniyet Mudurlugu harddiskte yer alan ses kayıtlarının cozumunü yaptı. 7 Şubat'ta Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MIT Mustesarı Hakan Fidan, eski Mustesar Emre Taner ve eski Mustesar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat calısanları Yasar Hakan Yıldırım ve Huseyin Emre Kuzuoğlu supheli sıfatıyla ifadeye cagrıldı."

- 7 Şubat 2012'den takipsizlik kararı alınan 22 Mart 2013'e

İddianamedeki kronolojik sıralamaya göre, 7 Şubat 2012'den sonra, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü görevden alındı, 8 Şubat'ta 22 kişi tarafından Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgına, Basbakan Erdoğan ve MIT gorevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 10 Şubat'ta kolluk birimlerince MIT personeli Huseyin Emre Kuzuoğlu ve Yasar Hakan Yıldırım'ın yakalanması maksadıyla MIT Bolge Baskanlıgına gidildi.

Yine 10 Şubat'ta savcı Sarıkaya imzasıyla Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderilen talimat yazısı dogrultusunda, MIT Mustesarı Hakan Fidan supheli olarak, Bassavcıvekili Huseyin Görüşen tarafından telefonla ifadeye cagrıldı, savcılar Sarıkaya ve Adem Özcan imzasıyla MIT gorevlileri hakkında yakalama kararı cıkartıldı.

Sonraki süreç ise iddianamede, şöyle aktarıldı:

"11 Şubat'ta MIT gorevlilerini ifadeye cagıran savcı Sadrettin Sarıkaya sorusturmadan alındı. 13 Şubat'ta savcı Adem Özcan imzasıyla MIT'e gonderilen yazıda Mustafa Özer, Menderes Öner, Seyfettin Akın, Cengiz Kapmaz, Murat Şahin'in kurumla iliskileri soruldu, savcı Bilal Bayraktar imzasıyla supheli Emre Taner, Fatma Afet Güneş, Hakan Fidan, Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım ile ilgili evraklar ayrı soruşturmaya kaydedildi. 'Fıratnews.com' isimli internet sitesinde Zubeyir Aydar'ın, 'PKK-MIT gorusmelerini polis sızdırdı' konulu haberin tespit tutanagı hazırlandı. 17 Şubat'ta MIT Kanunu TBMM'de degistirildi ve sorusturma basbakanın iznine baglandı. 18 Şubat'ta savcı Bilal Bayraktar imzasıyla MIT gorevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. 20 Şubat'ta Bilal Bayraktar Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderdigi yazıda MIT Mustesarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına iliskin talimatın iade edilmesini istedi. 23 Şubat'ta soruşturma belgeleri, fezleke ve ekleri 5 torba icerisine 23 klasor olarak Basbakanlık'a gonderildi. 11 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgınca Cumhuriyet Bassavcıvekili Huseyin Görüşen imzasıyla Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderilen yazıda soruşturma için Başbakanlıktan izin alınıp alınmadığı soruldu. 18 Mayıs'ta savcı Bayraktar Başbakanlık'tan izin talebinde bulunulduğunu bildirdi. 14 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgınca Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderilen yazıda dosya hakkında yetkisizlik kararı verildigi ve dosyanın Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderildigi bildirildi, sorusturma dosyasının kısıtlanmasına karar verildi. 23 Kasım'da savcısı Adem Özcan imzasıyla 2012/2360 sayılı sorusturmanın 2012/483 sayılı sorusturmayla birlestirilmesine karar verildiği bildirildi. 30 Ocak 2013'te Basbakanlık makamınca MIT gorevlileri hakkında sorusturma izni verilmemesine karar verildi. 22 Mart 2013'te Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgı MIT gorevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi."

- "Erdoğan'ın ameliyatını fırsat bildiler"

İddianamede, 7 Subat 2012 tarihli MIT kriziyle ilgili 2011 yılı sonbaharında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi konsultasyon yaptırdıgı ve ameliyat icin gun alındıgı belirtilerek, bu durumu fırsat bilen FETO'nün ilk etapta stratejik hedef olarak gorulen MIT Mustesarı Hakan Fidan icin hazırlanan planı yururluge koydugu ifade edildi.

Sorusturmayı yuruten FETO mensuplarının sorusturmalarda genellikle ihbar, tanık, gizli tanık, suc uydurma ve yalan ifadelere basvurduğu, Istanbul ve Ankara'da yurutulen sorusturmaların iceriklerinin aynı oldugu, bir birine denk bir tarihte islemlerin basladıgı kaydedilen iddianamede, örgutun kumpas seklinde kurguladıgı ve yuruttugu diger sorusturmalara bakıldıgında sozde Selam-Tehvid sorusturması orneginde oldugu gibi 7 Subat sorusturmasının da Istanbul ve Ankara'da aynı sorusturma icerikleriyle es gudumlu bicimde yapıldıgı anlatıldı.

İddianamede, yurutulen sorusturmalara bakıldıgında, operasyondan kısa sure once tespit tutanaklarının tanzim edildigi, diger sorusturmalarda da (ornegin sozde Selam-Tehvid Kudus Ordusu) aynı sekilde aceleyle tutanak düzenlendiğinin goruldugu belirtilerek, bu sorusturmada ve diger sorusturmalarda legal bicimde yapılan toplantı ve bulusmaların illegal gibi gosterilerek tespit tutanagı haline getirildiği vurgulandı.