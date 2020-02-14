Vatandaş, İmamoğlu'nun kayak tatiline ne dedi?
|14 Şubat 2020 14:07
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem felaketi yaşayan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesinin yanına giderek kayak tatili yapması kamuoyunda büyük tartışma yaşanmasına neden olmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatili, anket sorusu olarak vatandaşlara soruldu. Vatandaşların yaklaşık yüzde 58'i "Yanlış buluyorum" yanıtı verdi.
"Tatil yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"
Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'daki depremzedeleri ziyaretinin ardından Erzurum'da ailesi ile birlikte tatil yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 42,8'i "Doğru buluyorum" yanıtını verirken, yüzde 57,2'si "Yanlış buluyorum" yönünde görüş belirtti.
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