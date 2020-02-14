Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan 'çöken bina' açıklaması
|14 Şubat 2020 16:17
|Yazdır
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı.
"Binayı daha önce boşalttık"
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Yan duvarları çökmüş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Kalan kimse olmadığı için bir sorun gözükmüyor. Ama altına boş olduğu için kağıt toplayıcısının girdiği söyleniyor. Bazı kişiler ise çıktığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerimiz burada. Köpekler dinledi. Şu an için altına kimse olmadığını biliyoruz. Molozları kaldıracağız. Diğer binayı da boşalttık. Hasar gören bina 1 yıllık binadır. Etrafında bulunan binaları boşalttık. Neden yıkıldığı belli değil" ifadelerini kullandı.Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı
14 Şubat 2020 17:00
|'Perili Köşk' icradan satılık
14 Şubat 2020 16:50
|Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
14 Şubat 2020 15:52
|Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama
14 Şubat 2020 15:46
|Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı
14 Şubat 2020 15:42
|Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması
14 Şubat 2020 15:24
|Bahçelievler'de bina çöktü
14 Şubat 2020 14:59
|Lojman cinayeti sanığı cezaevinden firar etmiş
14 Şubat 2020 14:40
|Yardımcı pilotun ilk ifadesi: 'Pas geçin' talimatı gelmedi
14 Şubat 2020 12:38
|Amcasını öldürdü, saniye saniye kameralara yansıdı
14 Şubat 2020 12:37