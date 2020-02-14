Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|14 Şubat 2020 17:31
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0590
|6,0600
|6,0530
|6,0540
|Avro
|6,5740
|6,5750
|6,5700
|6,5710
|Sterlin
|7,8670
|7,9070
|7,8580
|7,8970
|İsviçre Frangı
|6,1730
|6,2040
|6,1550
|6,1860
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0300
|6,0900
|6,0350
|6,0850
|Avro
|6,5450
|6,6150
|6,5500
|6,6100
|Sterlin
|7,8200
|7,9720
|7,8130
|7,9580
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