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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 14 Şubat 2020 17:31
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,05906,0600 6,0530 6,0540
Avro 6,57406,5750 6,5700 6,5710
Sterlin 7,86707,9070 7,8580 7,8970
İsviçre Frangı 6,17306,2040 6,1550 6,1860
ANKARA
ABD Doları 6,03006,0900 6,03506,0850
Avro 6,54506,6150 6,55006,6100
Sterlin 7,82007,9720 7,81307,9580
Anadolu Ajansı
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