Çeyrek altın haftayı rekorla kapattı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 liradan işlem gördü
|14 Şubat 2020 17:47
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|307,00
|307,20
|308,00
|308,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.023,00
|2.044,00
|2.030,00
|2.051,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|280,00
|284,00
|281,00
|285,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.977,00
|1.997,00
|1.984,00
|2.004,00
|Yarım Ziynet
|989,00
|999,00
|992,00
|1002,00
|Çeyrek Ziynet
|494,00
|499,00
|496,00
|501,00
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