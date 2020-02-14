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Çeyrek altın haftayı rekorla kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 liradan işlem gördü
 14 Şubat 2020 17:47
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Çeyrek altın haftayı rekorla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,00 307,20 308,00 308,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.023,00 2.044,00 2.030,00 2.051,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,00 284,00 281,00 285,00
Lira(Tam) Ziynet 1.977,00 1.997,00 1.984,00 2.004,00
Yarım Ziynet 989,00 999,00 992,00 1002,00
Çeyrek Ziynet 494,00 499,00 496,00 501,00
Anadolu Ajansı
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