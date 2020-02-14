Sevgililer Günü'nde nikah masasına askeri üniformayla oturdu
Şırnak'ta vatani görevini yapan uzman çavuş Abdulkadir Küser ile hayatını birleştirme kararı aldığı Aslıhan Ensaroğlu, Erzurum'daki nikah törenlerinde askeri üniforma giydi
|14 Şubat 2020 18:19
|Yazdır
Şırnak'ta vatani görevini yapan uzman çavuş Abdulkadir Küser ile hayatını birleştirme kararı aldığı Aslıhan Ensaroğlu, Erzurum'daki nikah törenlerinde askeri üniforma giydi.
Palandöken Belediyesi Nikah Salonu'nda, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen törene askeri üniformayla katılan genç çiftin nikahını, İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar kıydı.
Başkan Sunar, nikah merasiminin ardından çifte mutluluklar dileyerek, Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.
Anlamlı bir günde nikah kıymanın heyecanını yaşadığını ifade eden Sunar, "Belediyeye 14 Şubat'ta, 10 çift nikah için başvurdu. Çiftlerimize mutlu bir yaşam diliyorum. İlçe sakinlerimizin daha huzurlu ve mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı
14 Şubat 2020 16:26
|LPG'yi ilk kez otomobilde denemişti, şimdide motor tasarladı
14 Şubat 2020 14:10
|Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul için yıkım kararı
14 Şubat 2020 13:38
|Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu
14 Şubat 2020 11:48
|Türkiye'deki yaşlı nüfusu arttı
14 Şubat 2020 11:45
|İstanbul'da dev uçağa lazer tuttular
14 Şubat 2020 11:35
|Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
14 Şubat 2020 10:43
|Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması: Onu tanıyorum ama...
14 Şubat 2020 09:54
|Meteoroloji'den kar erime tehlikesi hakkında uyarı - Haritalı
14 Şubat 2020 06:32
|Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
14 Şubat 2020 00:30