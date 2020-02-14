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'15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir'

28 Şubat'ta gözü olan, 27 Nisan'da gözü olan, 27 Mayıs'ta gözü olan, 12 Eylül'de gözü ve gönlü olan silahlı kuvvetler mi, yoksa sivil iradeye karşı sorumlu olduğunu bilen bir silahlı kuvvetler mi daha başarılı; hiç şüphesiz ikincisi.
 14 Şubat 2020 21:04
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'15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin FETÖ ile sonuna kadar mücadele ettiğini ve etmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu millet inşallah FETÖ ile mücadeleyi de PKK ile mücadeleyi de ilanihaye sürdürecek değil, bunları yerle bir edecek, darmadağın edecektir." dedi.

Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen partisinin Genişletilmiş Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti'nin bir iddianın, iradenin ve ahlakın partisi olduğunu ve yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, bu ülkenin güçlü ve büyük olmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Coğrafyanın kilit taşının Türkiye olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızda yaşananları görüyorsunuz. 20'nci yüzyılın başında bu coğrafyadaki Osmanlı'nın yüz ölçümü yaklaşık 3 milyon kilometrekare. Sadece 20 sene sonra 1920'de 3 milyondan 780 bin kilometrekareye indik. İnsanları düşman ederek birbirinden ayırdılar. Şimdi yine aynı oyunu oynamak istiyorlar. Bu oyunu görüyoruz, bu oyunu bozacağız. Bu coğrafyayı tekrar birlik ve beraberlik içerisinde ayağa kaldıracağız."

- "5-10 bin tane göçmen gelse ayakları titriyor"

Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlar nedeniyle bir milyona yakın insanın Türkiye sınırına geldiğini anımsatan Kurtulmuş, dünyanın, göçmen sorununa çözüm bulacak en ufak bir ortak fikre sahip olmadığını aktardı.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Beylerin 5-10 bin tane göçmen gelse ayakları titriyor. Osmanlı bakiyesi olan bu topraklar, 4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Bu milletten Allah razı olsun gık çıkarmıyor. Şimdi İdlib'den 1 milyona yakın sığınmacı sınırımıza geldi. Nerede basın, nerede güçlü ülkeler, nerede dünya sistemini yönetenler, nerede BM'nin 5 daimi üyesi, çözsenize bu sorunu? Bu insanların yürek yakan hikayesine kim dur diyecek? 'Efendim teröristler var'. Allah'tan korkun, ayağında ayakkabısı olmayan, o 4 yaşındaki çocuklar mı terörist? Neredesiniz, hani insan hakları?"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) siyasallaştırıldığı konusunda birtakım tartışmalar yapıldığına işaret eden Kurtulmuş, memlekete yapılacak en büyük kötülüğün, milli iradenin üstünde başka bir vesayet müessesesi kurmak olduğunu dile getirdi.

- "15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir"

TSK'nin bu memleketin birliğinin, dirliğin, beraberliğinin, bağımsızlığının sembolü ve en önemli garantisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"TSK'ye yapılacak en büyük haksızlık ise TSK'yi siyasi tartışmanın bir aracı haline getirmektir. Türkiye'deki darbeler geleneğinde maalesef CHP zihniyetinin, Osmanlı'daki İttihat Terakki zihniyeti gibi yaptığı en büyük kötülük, silahlı kuvvetleri ya da içindeki bazı askerleri maşa olarak kullanıp, siyaseti yönlendirme merakıdır. Bu devirler geçmiş ve köprünün altından çok sular akmıştır. Artık bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak, sözü itibar görmeyecek, sözü dinlenmeyecektir. İşte 15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir. TSK siyasetin gölgesinden çıkar, asli vazifesine dönerse işte bu kadar başarılı olur. 'Efendim, silahlı kuvvetlerin mücadele gücü azalır.' diyor. Halep ordaysa arşın burada. FETÖ'nün talim ve terbiyesi içinde silahlı kuvvetler mi, 28 Şubat'ta gözü olan, 27 Nisan'da gözü olan, 27 Mayıs'ta gözü olan, 12 Eylül'de gözü ve gönlü olan silahlı kuvvetler mi, yoksa sivil iradeye karşı sorumlu olduğunu bilen bir silahlı kuvvetler mi daha başarılı; hiç şüphesiz ikincisi."

Kurtulmuş, şu anda TSK'nin verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğine dikkati çekerek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, kılıçlarını keskin eylesin." ifadesini kullandı.

- "15 Temmuz'da bir numaralı hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına da değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"FETÖ ile mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz. Nerede varsa, kim varsa, nereye kadar uzanıyorsa devam edeceğiz. Siyasi ayak tartışmasına girmiyorum, çünkü boş bir tartışma. O akşam adamlar 20 dakika önce gelseler şu anda eleştirdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'ı orada Allah korusun infaz edecekler ve siyaseten başarı kazanacaklar. Allah'tan korkun, milleti deli divane mi zannediyorsunuz, millet bunu görmüyor mu? FETÖ'nün bir numaralı muhatabının Tayyip Erdoğan olduğunu ve 15 Temmuz'un Erdoğan'ı fiilen yok etmek için planlandığını bu millet görmüyor mu? 17-25 Aralık, Gezi Parkı olayları, sonraki gelişmeler ve 15 Temmuz gecesi yaşananlarda bir numaralı hedefin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bu millet bilmiyor mu? Milletin aklıyla alay etmeyin. AK Parti FETÖ ile sonuna kadar mücadele ediyor, etmektedir, etmeye de devam edecektir. Bu millet inşallah FETÖ ile mücadeleyi de PKK ile mücadeleyi de ilanihaye sürdürecek değil, bunları yerle bir edecek, darmadağın edecektir."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güzel bir ivme yakaladığını ve gelecekte her alanda daha başarılı olacağına inandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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