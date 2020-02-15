15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle akşam yemeğine katılacak.

- Oktay'ın programına iştirak edecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 70. İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.

(Bolu/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılacak, sanayici iş insanları ile buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisine iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

(Trabzon/09.30-19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansında katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

(Münih)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Elazığ)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)