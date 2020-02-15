1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.
 15 Şubat 2020 00:02
Yazdır
15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle akşam yemeğine katılacak.

- Oktay'ın programına iştirak edecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 70. İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.

(Bolu/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılacak, sanayici iş insanları ile buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisine iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

(Trabzon/09.30-19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansında katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

(Münih)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Elazığ)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
15 Şubat 2020 01:00		 Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto: Her şey çok zamlı oluyor
14 Şubat 2020 23:19
400 kişilik komando timi Hatay'a geldi
14 Şubat 2020 22:55		 Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük
14 Şubat 2020 21:50
'15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir'
14 Şubat 2020 21:04		 Ak Partili Çelik'ten, İlker Başbuğ'a dava açıklaması
14 Şubat 2020 20:12
İmamoğlu'nun uzlaşma şartları görünce vazgeçti
14 Şubat 2020 19:10		 Pakistan'da, Erdoğan'ın namazı kıldırması istendi
14 Şubat 2020 19:02
Erdoğan'dan, Pakistan'a Keşmir desteği
14 Şubat 2020 17:59		 Numan Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması
14 Şubat 2020 16:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:04 - Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı01:00 - Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi00:58 - THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı00:02 - 15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı23:43 - Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi23:32 - Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi23:29 - Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası23:26 - Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu23:19 - Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto: Her şey çok zamlı oluyor
23:17 - HDP vekilin evinde saklanan terörist gözaltına alındı22:55 - 400 kişilik komando timi Hatay'a geldi22:20 - Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması22:07 - Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı21:50 - Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük21:32 - BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...21:28 - AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi21:22 - Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL'ye taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kelebek 1
tiger woods 2
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 8
Mutlaka 2
tff'nin göztepe-beşiktaş maçı kararı 2
Selçuk Parsadan 4
mouse tutan elin üşümesi 1
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 2
Sen yabancı değilsin 3
dalıp gitmek 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam