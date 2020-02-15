Ağrı'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
|15 Şubat 2020 01:13
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Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolu ve işlek caddelerdeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Şehri çevre illere bağlayan kara yollarındaki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının hızını azaltarak ilerlemeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar da uzun süren sis nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.
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