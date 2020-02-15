Dışişleri'nden 'acil durum' hattı
|15 Şubat 2020 08:41
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu'na sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, yurt dışına seyahat edeceklere bakanlık olarak her türlü desteğin verilmesi için projeler hazırlandığını kaydetti. Yurt dışına seyahatlerde, vatandaşı ziyaret ettiği ülkede yalnız bırakmamak ve yaşamaları olası problemlerde yardımcı olmak amacıyla nöbetçi konsolosluk uygulamasına geçildiğini belirten Demirer, şunları söyledi:
"Son uygulamamız acil durum telefonu. Konsolosluk çağrı merkezimiz üzerinden zaten her misyonumuza ve bize 24 saat ulaşmak mümkün ama aynı zamanda, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, her misyonda bir acil durum telefonu ve nöbet sistemi başlattık. O numaralar, siz herhangi bir ülkeye seyahat ettiğiniz zaman cep telefonunuz açıksa mesaj olarak düşüyor ve ilgili ülkedeki, misyondaki acil durum telefon numarası, konsolosluk çağrı merkezi telefonuyla birlikte elinizde oluyor."
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