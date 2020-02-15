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Koronavirüs Çin'den kargoyu kesti

Koronavirüs korkusu Çin'den gelen günlük 300 adetlik posta torbasını 30'a düşürdü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kargoda risk yok ama vatandaş imtina ediyor" dedi.
 15 Şubat 2020 08:30
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Koronavirüs Çin'den kargoyu kesti


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle bir dönem dikkat çektiği yurt dışı alışverişlerinin koronavirüsü korkusuyla adeta bıçak gibi kesildiği ortaya çıktı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Hırvatistan'a giden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı bilgilere göre, Çin'den gelen günlük 300 adet posta torbası 30'a düştü. Sadece Çin'den değil birçok ülkeden de virüs korkusu ile kargo trafiği yüzde 90'a varan oranda azaldı.

KARGODA RİSK YOK AMA...

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın kuru yüzeylerde virüsün birkaç saatten fazla yaşamadığına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bakan Pekcan, "Dolayısıyla kargolarda böyle bir risk olmadığı belirtiliyor. Ama Çin'den gelen günde 300 adet günlük posta torbası şu anda günlük 30'a torbaya düştü. İnsanlar imtina ediyor" dedi.

Türkiye'ye 2019'da 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girmişti. Bu ürünlerin değeri 3 milyar euroyu (Yaklaşık 20 milyar TL) aşmıştı. Bireysel ithalat olarak tabir edilen sistem, hem perakende sektörünü tehdit ediyor hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.

YERLİ ÜRÜNE REKOR İLGİ

Pekcan, yerli ürün kullanımının 70 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Çin'deki salgının Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl bir etkisi olacağına yönelik soruya da Pekcan, şu yanıtı verdi:

"Çin çok büyük emtia ithalatçısı konumunda. Başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatları birden düşebilir. Bizim Çin'e bağımlı olduğumuz ham madde, ara malı yok. Yani biz riski dağıtmışız daha önceden. Tabii dinamik bir ekonomi, ama yakın coğrafyamızdaki taleplerde sapmalar olabilir."

TİM'DEN 200 BİN MASKE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsünün etkileriyle mücadele eden Çin'e tıbbi yardımda bulundu. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ve içerisinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme Çin'e ulaştı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son dönemde tüm dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsünün etkilerine odaklanmış durumda. Virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksiklikler, Çin açısından zorlu süreçleri de beraberinde getirdi. TİM olarak biz de, dünyanın diğer bir ucunda virüs salgınıyla mücadele eden Çin'e, Türk insanının yardımseverliğini göstererek, dost elimizi uzattık. Bu sürecin küresel bir tehdit haline gelmemesi adına, mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.
Sabah
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