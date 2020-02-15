Filistinli sanatçı yurtsuzluğunu sanata döktü
|15 Şubat 2020 10:42
|Yazdır
Bir ülkeye dayatılan yerinden etme politikası, sınırları yeniden tanımladığı gibi, söz konusu ulusun dünya tarihyazımının dışında kalmasına, bireysel hikayelerin ortak bellekten kopmasına neden olur. Genellikle hegemonyanın lehindeki tek taraflı anlatılara gölge düşürmeye girişen Orada Her Kimse, yepyeni bir görsel hikaye üzerinden geçmişi tekrar inşa ediyor. 1983'te Kuveyt'te doğan, çocukluk ve gençlik yıllarını Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren Basma Alsharif halen Kahire'de yaşıyor. Alsharif'in bilinç altından açığa çıkan "sınırsız toprak" fikri, bambaşka coğrafya ve medeniyetlerden beslenen üretimlerinde karşılık buluyor. SALT Galata'nın üç katına yayılan film, video ve enstalasyonlardan oluşan sergi, İngilizce adını "antik Filistinli ve cahil/kültürsüz kimse" gibi anlamlara gelen Philistine sözcüğünden alıyor.
Alsharif'in yazdığı, aynı adlı kısa romana dayanan A Philistine [Bir Filist] (2019) enstalasyonu, zamanda geriye giden hikayeyi okumaya imkan veriyor. Birtakım gezi notları ve duygusal yazımlardan esinlenen kitap, günümüz Lübnan'ından yola çıkarak 1935 Filistin'ine; oradan da, Antik Mısır'ın MÖ 16. ve 11. yüzyıllar arasındaki Yeni Krallık dönemine uzanıyor. Eserin anlatıcısı Loza'yı, 1940'ların sonunda kullanıma kapanan Hayfa-Beyrut-Trablus hattı ve Filistin Demiryolları'yla kesişen tarihi hatlarda kurgusal bir tren seyahatine çıkarıyor. 2017 yapımı Ouroboros [Kuyruğunu Yiyen Yılan] filmi, Nietzsche'nin "ebedi dönüş" fikrini irdeliyor. SALT Araştırma mekanında belirli aralıklarla gösterimi planlanan 77 dakikalık film, ardı ardına yaşanan yıkıcı olaylar karşısında insanın ancak yenilenerek ilerleyebileceğini öne sürüyor.
Sanatçının dışarıdan bir göz ya da içeriden bir şahit olarak Gazze şeridi üzerinde hak beyan ettiği Deep Sleep [Derin Uyku] (2014) ve Home Movies Gaza [Gazze Amatör Filmleri] (2013) videolarıysa birinci katta konumlanıyor. Trompe l'Oeil [Göz Aldanması] (2016), Alsharif'in bir zamanlar California'daki evinin oturma odasını SALT Galata'ya taşıyor. Arabistanlı Lawrence olarak bilinen T. E. Lawrence'ın Londra'daki Imperial War Museum'da [İmparatorluk Savaş Müzesi] yer alan koleksiyonundan sanatçının izinsiz kullandığı üç fotoğraf ile 38 arşiv görselinin yeniden basımını içeren enstalasyon, kolonyal bir geçmişin hayaletleriyle çevrili bir ev mizanseni meydana getiriyor. SALT'tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, paralelinde birçok kamu programı da düzenlenecek.
Ali Demirtaş
ali.demirtas@aksam.com.tr
Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti
15 Şubat 2020 12:45
|Alman ve Türk çocuklar 2040 yılından dünyaya seslendi
15 Şubat 2020 10:47
|İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı
15 Şubat 2020 10:40
|Doğu Anadolu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı
15 Şubat 2020 10:18
|Sıfırın altında 18 derecede hasta kurtarma operasyonu
15 Şubat 2020 09:24
|Koronavirüsü 39 yıl önce yazdı
15 Şubat 2020 07:55
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Şubat 2020 06:30
|Ağrı'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
15 Şubat 2020 01:13
|'Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi
14 Şubat 2020 23:32
|Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu
14 Şubat 2020 23:26