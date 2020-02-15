1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan eski astsubay, FETÖ'nün "katalog"dan evlendirmek istediği kadınla evlenmeyi, ailesinin karşı çıkmasından sonra reddettiğini ancak örgütün bu kadını, üst devresi olan bir arkadaşıyla evlendirdiğini anlattı
 15 Şubat 2020 12:41
Yazdır
FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski astsubay, örgütün "katalog"dan evlendirmek istediği ancak kendisinin kabul etmediği kadının, bir üst devresi olan arkadaşıyla evlendirildiğini ifade etti.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.Y, örgütle nasıl tanıştığını, gerçek yüzünü gördükten sonra ayrıldığı FETÖ'yle ilgili bildiklerini, emniyetteki beyanında anlattı.

Meslekten ihraç edilen S.Y, 2010'da üniversite sınavlarına hazırladığını FETÖ ile irtibatının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü aktararak, terör örgütünün desteğini almadan astsubaylık sınavını kazandığını ileri sürdü.

Ankara'da görev yaptığı sırada ilk başta FETÖ'nün hücre evinde kalmamasına rağmen daha sonra kendisiyle irtibata geçen bir mahrem imamın tavsiyesiyle örgüt evinde kaldığını aktaran S.Y, kod adı "Mahmut" olan mahrem imamın sorumluğuna girdiğini beyan etti.

Bir sohbet sırasında baş başa kaldığı "Mahmut"un "katalog"la evlilik konusunu açmasından sonra evlenmek istediğini söylemesi üzerine, "Teslime" isimli bir örgüt mensubuyla tanıştırıldığını anlatan S.Y, "Daha sonraki günlerde Mahmut isimli şahıs beni, Ankara Sincan'da bir eve götürdü. bu evde ismini Teslime olarak söyleyen üniversite üçüncü ya da son sınıfta okuyan bir bayanla görüştürdü. Bu evde Teslime isimli bayanla yaklaşık yarım saat kadar baş başa görüştüm. Görüşme sonrası biz Mahmut isimli şahısla evden ayrıldık." ifadesini kullandı.

- Deşifre olmamak için gizli hatla görüşme

Mahmut'a kararının "olumlu" olduğunu bildirmesinin ardından Teslime ile 10 gün sonra bir daha buluştuğunu anlatan S.Y, görüşmeden sonra FETÖ mensubu kadının, deşifre olmaması için, yanında bir cep telefonu ve 2 GSM hattını getirdiğini, bu "gizli" hatla kendisiyle yaklaşık 3 hafta görüşme yaptığını kaydetti.

Bu süreçte "Mahmut"un kendisine, "Karar verdiyseniz artık bu işi uzatmadan resmiyete bindirin" demesi üzerine, ailesine bilgi verdiğini belirten S.Y, annesini ve ablasını görev yaptığı şehre çağırarak, Teslime ile görüştürdüğünü dile getirdi.

Görüşme sonrası ailesinin, örgüt mensubu bu kadınla evlenmesine karşı çıktığını anlatan S.Y, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Evde ablam bana bu işin kesinlikle olmayacağını kendisinin bu işe onay vermediğini, eğer öyle bir karar verirsem kendisini unutmamı ve hakkını helal etmeyeceğini söyledi. Zaten babam da bu işe onay vermemişti. Teslime'yle irtibatı koparmaya karar verdim. Önce Teslime'nin bana vermiş olduğu telefonu kapattım. Daha sonra Mahmut'la ilk buluşmada durumu kendisine anlattım. Teslime ile evlenemeyeceğimi söyledim. Mahmut, bana sert tepki gösterdi. Ancak Mahmut'a, ailemin buna onay vermediğini, kesinlikle ailemi karşıma alamayacağımı söyledim. Böylece Teslime'yle irtibatımı kopardım. Teslime'nin, daha sonradan üst devrem olan arkadaşım T.T. ile evlendirildiğini öğrendim."

"Bu sürecin sonrasında artan FETÖ baskısı nedeniyle Mahmut'a, beni rahatsız etmemelerini söyledim. Eğer ki beni rahatsız ederlerse veya benimle irtibata geçmeye çalışırlarsa 'Gider ilgili yerlere her şeyi anlatırım. Kendimi de feda ederim' şeklinde net ifadeler kullandım." açıklamasında bulunan S.Y, bundan sonra da FETÖ ile bağını kopardığını ileri sürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'ya eleman kazandıran müzik eğitim merkezine operasyon
15 Şubat 2020 10:21		 FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
15 Şubat 2020 08:38
7 Şubat'ın Adil Öksüz'ü
15 Şubat 2020 07:10		 HDP vekilin evinde saklanan terörist gözaltına alındı
14 Şubat 2020 23:17
Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
14 Şubat 2020 22:07		 FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi
14 Şubat 2020 19:15
'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'
14 Şubat 2020 18:41		 Eski sağlık çalışanı 15 kişiye FETÖ'den hapis
14 Şubat 2020 18:36
5'i muvazzaf 11 askere FETÖ'den gözaltı
14 Şubat 2020 17:53		 FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu
14 Şubat 2020 17:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon12:46 - Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi12:45 - MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti12:42 - İstanbul'da ekmeğe zam yok12:41 - FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş12:28 - 'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'12:27 - HAK-İŞ'ten kadın sendikacı sayısını artırma çalışması12:26 - '12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'12:13 - KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı12:00 - 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
11:58 - 13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu11:42 - 'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'11:41 - DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi11:33 - Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor11:33 - '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'11:31 - Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması11:31 - Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği 1 milyar liraya dayandı11:31 - Diyanetten 'aile' temalı yarışma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni hayat 1
öğretmenlerin veli ziyareti yapması 3
müptedi 3
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 1
kelebek 1
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
kazık 1
mutluluk 5
yarı çubuk 1
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam