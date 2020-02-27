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Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16'da

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda deplasmanda aldığı 3-1'lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
 27 Şubat 2020 23:10
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Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16'da

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda deplasmanda aldığı 3-1'lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Başakşehir, Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak tarihinde ilk defa tur atlama başarısı gösteren turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz'de aldığı 3-1'lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Avrupa'daki ilkleri

İlk defa 2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele eden İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda AZ Alkmaar'a dış sahada 2-0, evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. 2016-2017 sezonunda yine Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rijeka ile rakip olan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Club Brugge ile ilk mücadelede 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca aynı sezon Avrupa Ligi'nde gruplarda Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ilk dış saha galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya'da Mönchengladbach'ı devirerek tarihinde ilk defa grup aşamasını geçerek tur atladı.
İhlas Haber Ajansı
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