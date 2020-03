Fındık'tan haber var

Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Okul aile birliği başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık' yaklaşık 10 gün önce rahatsızlandı. Önce Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne oradan da Ankara'da özel bir kliniğe getirildi.

MASRAFLAR HAYVANSEVERDEN

Milliyet'ten Umut Erdem'in haberi'ne göre: Veteriner hekim Bahri Terzi ve veteriner tekniker Yağmur Denli, sevimli köpeği tedaviye aldı. 'Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. 'Fındık', bu hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alınırken tedavi masraflarını ise isminin açıklanmasını istemeyen bir hayvansever üstlendi. Veteriner hekim Bahri Terzi Hürriyet'e şunları söyledi:

SAVAŞMASI GEREKİYOR

"Gençlik hastalığında hayatta kalma ihtimalleri çok düşük oluyor. Virüs sinir sistemine yerleştiği zaman dejenerasyon başlatıyor. Onun geri dönüşümü olmuyor. Kritik durumu atlattı gibi. Yürümede ve dengede sıkıntı yaşayacak. Yaşamsal riski her zaman devam ediyor. Her şey yolunda giderken bir ay sonra sinir sisteminde yerleştiği için bir anda hayatlarını kaybedebiliyorlar. O yüzden her zaman savaşması gerekiyor. Okuluna dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecek."