Fahrettin Altun'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadının özgürlüğünün, kamusal görünürlüğünün ve üretime katkısının her alanda arttığı bir gelecek temennisiyle" kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik her türlü şiddetin, sömürünün, tacizin, tecavüzün, istismarın son bulduğu; kadının özgürlüğünün, kamusal görünürlüğünün ve üretime katkısının her alanda arttığı bir gelecek temennisiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

- Başarılı Türk kadınları kendilerini anlattı

Fahrettin Altun, İngilizce paylaşımında ise "İletişim Başkanlığı olarak kadınların iş, eğitim ve diğer alanlardaki olağanüstü katkılarını kutlamak için Türk kadınlarının hikayelerini size sunmak istedik. Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadeleriyle, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Kadınları" kısa belgesel filmine yer verdi.

Canlarını dişlerine takarak çalışan, çok renkli bir yelpazenin parçası olan kadınların gündelik yaşamlarını aktaran İngilizce belgeselde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kadınların öyküleri üzerinden, kadının sosyal statüsünü yükselten adımlar gözler önüne seriliyor.

To celebrate the extraordinary contributions of women in business, education, and other areas, @Communications wanted to bring you the stories of Turkish women.



On this #InternationalWomensDay, we recommit ourselves to combating discrimination and violence against women. pic.twitter.com/sZUofuuUwQ