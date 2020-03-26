Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Sosyal medyada bir yayına katılan Yılmaz Özdil, 65 yaş üstündeki yaşlı vatandaşlarımıza, "angut" diyerek hakaret etti.
|26 Mart 2020 00:01
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Türkiye koronavirüs ile mücadelede dünyada örnek ülkeler arasında yer alırken; muhalif çevreler, iktidara saldırmak için fırsat kollamaya başladı.
Katıldığı yayında felaket tellallığına soyunan Özdil, yaşlılara hakaret ederek 'angut' ifadesini kullandı.
İşte, sosyal medyada Ruhat Mengi adlı gazetecinin programına katılan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kullandığı o ifadeler:
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