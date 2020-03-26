26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|26 Mart 2020 00:06
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1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri telekonferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını odaklı toplantı yapacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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