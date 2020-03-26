Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı yolda

Yerli serum projesi, kanamayı durduran tampon malzeme, gıda zehirlenmelerine karşı erken teşhis kiti, mobil sağlık sistemleri, yerli radyoloji cihazları ve kaçış maskesi adsorbanları üretimi projesi bulunuyor. Savunma sanayinde elde ettiği mühendislik birikimiyle tıbbi cihaz sektörüne de çalışma yürüten ASELSAN, Biosys Biyomedikal firması ile yoğun bakım ventilatör cihazı (yapay solunum cihazı) üretimi için 2018 de çalışma başlatmıştı. Koronavirüs ile ihtiyacı artan solunum cihazının üretimi için çalışmalara hız verildi. İlk etapta 250 cihazın üretilmesi hedefleniyor.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

ASELSAN, 'sağlık teknolojileri sistemleri' adı altında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin yıllık tıbbi görüntüleme cihazı ithalatında en yüksek paya sahip radyoloji cihazlarının yerli imkanlar ile geliştirilmesi amaçlanıyor. Türktıpsan da geliştirdiği tıbbi cihazlarla SSB'nin yerli ürün kategorisinde yerini alıyor.

Fazlı Şahan