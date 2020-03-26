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Hastaneye gitmeye çekinenler için online doktor imkanı

Koronavirüs, günlük hayatın yanı sıra sağlık gibi bazı sektörlerde de iş yapış şekillerini değiştirdi- Dijital asistans altyapı servislerine sahip Tur Assist'in devreye aldığı Dijital Sağlık Platformu, sağlık kuruluşlarına gitmeye çekinenler için branşında uzman doktorlarla, bulundukları yerden canlı internet bağlantısı yaparak görüntülü konuşabilme veya mesaj ile iletişime geçebilme imkanı sunuyor-
 26 Mart 2020 10:59
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Hastaneye gitmeye çekinenler için online doktor imkanı

Dijital asistans altyapı servislerine sahip Tur Assist'in devreye aldığı Dijital Sağlık Platformu, sağlık kuruluşlarına gitmeye çekinenler için branşında uzman doktorlarla, bulundukları yerden canlı internet bağlantısı yaparak görüntülü konuşabilme veya mesaj ile iletişime geçebilme imkanı sunuyor.

Dünyada ve Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, günlük hayatta alışılagelmiş iş yapış şekillerini de değiştiriyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, yaklaşık bir yıldır Dijital Sağlık Platformu üzerine çalışıldığını belirtti.

Hastalığı olan bir kişinin, kendilerinin iş ortağı olduğu kurumların web sitesi veya mobil uygulaması gibi dijital kanalları aracılığıyla uzman doktorlarla, telefon ile konuşabilme, görüntülü konuşabilme veya mesaj ile iletişime geçebilme imkanı bulduğunu ifade eden Yener, "Hasta, söz konusu dijital kanallar üzerinden doktorların isimlerini, müsait olup olmadığını görebiliyor. İstediği doktor müsait değil ise randevu alarak o doktor ile daha sonrasında görüşebilir. Hastanede yapabileceğiniz bir işi evinizden yapma imkanı bulmuş oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

- "En çok dahiliye ve acil doktoru ile görüşmek isteniyor"

Nevra Yener, bir hastaneye bağlı olmayan birçok doktorla tüm branşlarda anlaşmaları olduğunu, buna ek olarak Medipol Üniversitesi Hastaneleri ile yapmış oldukları anlaşma kapsamında da söz konusu hastanenin doktorlarına güvenle ulaşılabileceğini bildirdi.

Yener, devamla şunları kaydetti:

"Bu aslında bir kurumun kendi çalışanlarına veya kendi müşterilerine sunabileceği bir hizmet. Örneğin, sigorta şirketlerinin birçok müşterisi var. Onlara dijital klinik hizmeti sunmak isterse o zaman biz sigorta şirketinin kendi web sitesi veya mobil uygulamasının içine entegre oluyoruz. Bu, her sektörden bir kurumun müşterilerine ücretsiz veya uygun fiyatlarla sunabileceği bir uygulama. Bir banka da, bir telekom şirketi de bu hizmeti müşterilerine sunabilir. Müşteriler, ister bağımsız doktorları ister Medipol Hastaneleri'nin uzman doktorlarını seçebilirler."

Dijital Sağlık Platformu'nun hafta sonu da dahil, günde 8 saat boyunca tüm branşlarda hizmet verdiğini aktaran Yener, "En çok dahiliye ve acil doktoru ile görüşmek isteniyor. Bu hizmeti alanların sayısı birlikte çalıştığımız doktor platformlarının ilettiği üzere son 6 ayda 10 binlere yaklaşıyor. Koronavirüs nedeniyle bu rakam daha hızlı artıyor." dedi.

- "Doktora gitmekten çok daha düşük ücretlere bu hizmet alınabiliyor"

Tur Assist Genel Müdürü Yener, bu hizmeti alacak kişinin herhangi bir sağlık güvencesi olması gerekmediğini ifade ederek, "İş ortağımız ile yaptığımız anlaşma kapsamında ücretli veya ücretsiz hizmet alınacaktır. Ama şunun bilinmesini isterim ki hastanedeki bir doktora gitmekten çok daha düşük ücretlere bu hizmet alınabiliyor." diye konuştu.

Yener, dünyanın içinden geçtiği bu dönemde kişileri hastane ortamına sokmadan ulaşabilecekleri bu hizmeti vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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